L'alcaldessa de Maçanet de la Selva declara per la querella per la gestió de l'aigua al Residencial Park
La querellant acusa Natàlia Figueras de presumpte prevaricació al·legant que faltava un informe del secretari
La propietària dels pous reclama 4.000.000 euros al govern que en va assumir la gestió per la via de decrets d'emergència
L'alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras, ha declarat aquesta setmana davant la jutgessa arran de la querella presentada per propietària de les instal·lacions de l'aigua de la urbanització Maçanet Residencial Park al Jutjat d'Instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners. La querellant reclama 4.000.000 d'euros per la cessió de les instal·lacions després que el govern assumís la gestió amb un decret d'emergència. En la querella acusa Figueras de prevaricació perquè considera que el decret es va fer sense els informes necessaris. La setmana vinent es prendrà declaració a tècnics municipals. Les declaracions són en la fase prèvia abans que el jutge decideixi si s'admet o no a tràmit.
El govern municipal defensa que aquestes infraestructures s'havien de cedir gratuïtament en el marc de la recepció de la urbanització. Davant el risc d'interrupció del subministrament per diverses irregularitats de qui gestionava el servei, Rec Madral, va dictar el decret d'emergència fa tres anys per garantir el servei d'aigua potable.
Des del 2024 el consistori gestiona el servei de forma provisional a través de l’empresa Agbar, concessionària de l’aigua a la resta del municipi, a l’espera de licitar un nou contracte i resoldre diversos processos judicials amb la propietat dels pous que abasteixen la urbanització.
L'origen del conflicte rau en el fet que les instal·lacions són propietat de la promotora de la urbanització. L'Ajuntament va recepcionar Residencial Park, excepte el servei d'aigua, precisament per la problemàtica amb l'ús d'aquestes instal·lacions.
Inicialment, el servei el gestionava l'empresa Rec Madral, però un litigi amb la propietària va donar la raó a aquesta última. A partir d'aquí l'Ajuntament comença les negociacions amb la promotora, que demana inicialment dos milions d'euros. Segons Figueras, no és que no es volgués pagar, sinó que "els serveis jurídics municipals consideren que no es pot pagar per un servei que s'havia de cedir".
Disputa judicial
La disputa ha derivat en cinc contenciosos encara pendents de resolució. Un d'ells és de Rec Madral que reclama una indemnització, mentre que la resta han estat interposats per la propietària contra diversos tràmits municipals, com el decret d'emergència, la liquidació provisional dels costos del servei cap a la propietària i l'inici de l'expedient que li reclama que ha de cedir les instal·lacions.
Dos anys més tard, la propietària dels terrenys per desenovlupar va interposar la querella penal contra l'alcaldessa per presumpte delicte prevaricació, en considerar que els decrets d'alcaldia dictats l'agost de 2023 i gener de 2024 per obrir un expedient administratiu "d'espoli de béns aliens" són arbitràris. La querellant sosté que calia declarar la utilitat pública de la xarxa i procedir a l'expropiació.
Natàlia Figueras explica que en la querella "al·lega prevaricació" perquè en els decrets que signa "no hi ha els informes jurídics" i creu que es va interposar com mesura de pressió. La querellant vol que li paguin els quatre milions d'euros. La setmana vinent està previst que prenguin declaració a tècnics municipals, entre ells el secretari, abans que la jutgessa decideixi si s'admet la causa a tràmit o s'arxiva.
Paral·lelament, els diferents contenciosos segueixen el seu curs sense que, fins ara, s'hagi dictat cap sentència.
Mentrestant, l'Ajuntament manté el subministrament d'aigua mitjançant els decrets d'emergència, en una situació de provisionalitat que dificulta la realització d'inversions necessàries de millora, segons l'alcaldessa.
En funció del que determini la via judicial, diu Figueras, el consistori decidirà el model definitiu de gestió del servei en una problemàtica que fa anys que intenten resoldre. Figueras assenyala que si la justícia obligués a expropiar els pous per poder-los utilitzar, es decidiria "si es fa o si es porta l'aigua per una altra via".
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte