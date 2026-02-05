Surt el primer tren llançadora de Blanes cap a Maçanet-Massanes davant la incredulitat dels passatgers
La companyia manté el transport alternatiu i la circulació entre les dues estacions serà cada 90 minuts
El primer tren llançadora que uneix les estacions de Blanes i Maçanet-Massanes ha sortit aquest dijous poc després de les quatre de la tarda. Suposa la represa de circulació ferroviària d'un tram que estava tallat des de la llevantada de mitjans de gener. Molts dels passatgers que l'han agafat es mostraven incrèduls per l'anunci de la informadora de Renfe que els redirigia cap a l'andana 3 de l'estació de trens. Expliquen que ja tenien assumit que els pertocava agafar un bus per completar el trajecte i celebren que puguin tornar a fer servir un tren, encara que hagin de fer transbord igualment. Mentrestant, Renfe manté el servei alternatiu per carretera, ja que la llançadora entre Blanes i Maçanet passarà cada 90 minuts.
Des de feia dues setmanes tots aquells passatgers que agafaven l'R1 i RG1 havien de baixar a l'estació de Blanes i seguir fins a Maçanet-Massanes en bus. Aquest dijous a la tarda, però, els trens tornen a circular-hi amb un tren llançadora que fa el recorregut entre les dues terminals ferroviàries cada 90 minuts.
El primer d'ells ha sortit poc després de les quatre de la tarda amb una desena de passatgers. Quan ha arribat el Rodalies des de Barcelona, la informadora de Renfe cridava que si algú anava a Maçanet havia d'anar a la via 3. Molts d'ells passaven de llarg i ja estaven sortint de l'estació quan reculaven i repreguntaven si ho havien entès bé.
Quan la informadora els ho confirmava corrien cap a l'andana abans que el tren marxés, tot i que s'ha esperat un temps més que prudencial. Una usuària d'aquest primer tren, Lulu, recorda que tan sols fa una setmana va haver de fer quatre canvis per tornar de Malgrat de Mar (Maresme) a Girona amb tren. Fins a Blanes va poder agafar el tren, però allà va agafar un bus fins a Maçanet. En aquesta estació va haver de tornar a agafar el tren on va baixar a Caldes de Malavella per tornar a agafar un altre bus i arribar fins a Girona.
Ara, celebra que s'hagi reprès la circulació tot i que no vol fer-se il·lusions. "Potser d'aquí a unes hores torna a no funcionar", assegura resignada la passatgera. "Has d'estar molt pendent de la megafonia perquè des d'allà anuncien tots els canvis i no et pots refiar ni de l'aplicació", afegeix.
Uns seients més endavant s'hi asseu Maite Piallo, que va de Mataró fins a Girona. Explica que fins ara era "impossible" fer aquest trajecte perquè "tardaves més de quatre hores" entre tots els transbords de tren i bus. Aquest dijous a la tarda ha decidit agafar el tren perquè ha sentit que es reprenia la circulació.
Malgrat que suposi canviar d'andana a Blanes i tornar-ho a fer a Maçanet, Piallo està contenta de poder a fer servir Rodalies per transportar-se. Tampoc li importa que el tren llançadora passi cada 90 minuts. "Almenys és alguna cosa", afirma resignada.
De tota manera, Renfe manté el transport alternatiu per carretera entre les dues estacions fins que no hi hagi una plena normalitat al servei. La realitat, però, és que ben poca gent opta ara per agafar el bus i la majoria marxen buits.
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte