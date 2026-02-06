Caldes de Malavella tanca la jornada estatal de viles termals
Ha estat seu des de dimecres del Consell de Govern i la jornada de la Xarxa de Viles Termals de la FEMP, amb una recepció institucional a Luis Menor encapçalada per Miquel Noguer
La trobada de la Xarxa de Viles Termals de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) clou aquest divendres, 6 de febrer de 2026, a Caldes de Malavella, després de tres dies d’activitats. En aquest marc, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha participat en la recepció institucional al president de la Diputació d’Ourense i alcalde d’O Pereiro de Aguiar, Luis Menor, que també presideix la xarxa.
El municipi gironí ha acollit del 4 al 6 de febrer el Consell de Govern i la jornada de la Xarxa de Viles Termals de la FEMP, una trobada centrada en el termalisme i la salut que inclou sessions de treball i espais d’intercanvi de coneixement entre administracions locals.
En la recepció i benvinguda institucional a Luis Menor, hi han pres part també Sergi Mir, alcalde de Caldes de Malavella; Jorge Cubela, diputat de la Diputació de Pontevedra i alcalde de Cerdedo-Cotobade; i Marisol Morandeira, diputada de la Diputació de Lugo i alcaldessa de Guitiriz.
A l’acte s’hi han afegit Guillermo Massana, regidor de l’Ajuntament de Castelldefels; Àlex Valiente i Carolina Espada, regidors de l’Ajuntament de la Garriga; Cristina Montalvá, directora general d’Igualtat i Polítiques Locals de la FEMP; Francisco Díaz Latorre, director general de Serveis Jurídics i Coordinació Territorial de la FEMP; José Juan Cerdeira, director de l’àrea de Benestar de la Diputació d’Ourense, i membres de l’equip de govern de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
Termalisme i salut
La jornada s’ha articulat al voltant de dues taules. La primera, «El termalisme com a política pública de salut: del programa social al sistema sanitari», aborda el paper del termalisme dins les polítiques públiques de salut.
La segona taula, «Salut termal basada en l’evidència: investigació, innovació i cooperació publicoprivada», inclou una ponència de Sílvia Oliveras, de Dipsalut, l’organisme de la Diputació de Girona encarregat de donar suport en salut pública als municipis de la demarcació.
Una xarxa amb 76 municipis
La Xarxa de Viles Termals neix a l’empara de la FEMP amb l’objectiu de promocionar les entitats locals que disposen d’aigües minerals i termals al seu territori. Es va originar quan diversos municipis amb aigües termals van decidir coordinar el desenvolupament socioeconòmic al voltant de la tradició termal.
Actualment, la xarxa està formada per setanta-sis corporacions locals de totes les comunitats autònomes. A Catalunya, en formen part Caldes de Malavella i Sant Hilari Sacalm (Girona), Caldes d’Estrac i la Garriga (Barcelona), Naut Aran (Lleida) i el Vendrell (Tarragona).
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals