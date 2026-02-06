L'aigua d'Anglès tornarà a ser apta per al consum de boca dilluns
L'Ajuntament continuarà oferint les cisternes d'aigua perquè els veïns puguin recollir-la en garrafes
L'aigua d'Anglès tornarà a ser apta per al consum a partir de dilluns vinent. El servei s'ha recuperat, però no es normalitzarà fins als dies vinents. En alguns punts continua sense arribar correctament la pressió. L'Ajuntament manté les cisternes d'aigua perquè els veïns puguin recollir l'aigua en garrafes.
Des de l'Ajuntament informen que "després de la greu avaria d’aigua que hem patit al nostre poble, el servei s’ha anat restablint progressivament aquests darrers dies" i adverteix que no serà potable fins dilluns, però si es pot utilitzar per a altres usos.
El servei de cisterna es manté avui durant el matí i la tarda als Jardins de Can Cendra i a l'aparcament de la Burés i demà al matí de deu a una del migdia a la Burés.
L'Ajuntament també constata que "encara hi ha punts on el servei costa d’estabilitzar i la pressió pot trigar una mica més a normalitzar-se".
Des de diumenge quan un es va esfondrar part del carrer Pla de la Coma es treballa per restablir el servei després que resultés afectada la canonada d'impulsió. S'han refet les canalitzacions i connectat de nou la xarxa d'aigua. Els treballs han patit diversos entrebancs i quan s'estava a punt de connectar va cedir un tram més del mur de contenció. Finalment ahir es va poder recuperar el servei.
La Cellera de Ter, Bonmatí i Amer van oferir aquesta setmana equipaments perquè els veïns es poguessin dutxar.
L'Ajuntament continua treballant perquè s'haurà de fer el projecte per refer el carrer després de l'esfondrament, segons va indicar l'alcalde, Jordi Pibernat. Uns tràmits que es poden allargar uns mesos.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals