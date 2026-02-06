Maçanet de la Selva dispara el reciclatge i passa del 16% al 52% en un any
L’Ajuntament fa una crida a no abaixar la guàrdia per arribar a l’objectiu mínim del 60% de reciclatge
Les dades de recollida selectiva a Maçanet de la Selva han fet un gir destacat aquest darrer any. El 2025 el municipi ha reciclat un 52,24% dels residus, un increment molt notable respecte al 16,02% registrat el 2024, quan la major part de la brossa acabava com a rebuig.
Segons les xifres municipals, durant el 2024 es van recollir 4.575 tones de residus. D’aquest volum, només un 16,02% es va destinar al reciclatge, mentre que el 83,98% restant va acabar al contenidor de rebuig, una dada que situava Maçanet entre els municipis amb pitjors resultats de les comarques gironines en aquesta matèria.
El salt s’explica, principalment, pel canvi d’empresa gestora del servei de residus i per una major conscienciació ciutadana. El 2025 es van recollir 5.092 tones, i més de la meitat (52,24%) ja es van separar per reciclar, mentre que el 47,76% es va destinar a rebuig. Tot i l’avenç, l’Ajuntament fa una crida a no abaixar la guàrdia per arribar a l’objectiu mínim del 60% de reciclatge.
Durant l’últim any també s’han impulsat accions per reforçar la recollida selectiva. Es van organitzar sessions informatives tant al nucli urbà com a les urbanitzacions, i es va posar en marxa un procés participatiu per definir el model de recollida. D’aquest procés en va sortir el compromís que el nucli urbà disposarà de contenidors intel·ligents i que a les urbanitzacions es mantindran punts de recollida. La implantació d’aquest sistema està prevista al llarg del 2026.
L’alcaldessa de Maçanet de la Selva valora positivament els resultats, però insisteix que encara hi ha marge de millora: “Aquest any serà clau amb la implantació del nou model de recollida de residus. Hem millorat, però encara podem fer més. És responsabilitat de tots tenir cura dels nostres residus”."
