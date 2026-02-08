Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats
L'investigat és arrestat pels Mossos i, tot i els indicis, la jutge el deixa en llibertat provisional; la defensa ha presentat recurs per demanar mesures cautelars
Un cas de presumpta agressió sexual investigat a Blanesha obert dos fronts paral·lels: d’una banda, un recurs d'apel·lació perquè s’acordi presó provisional -o, com a mínim, mesures d’allunyament- per a l’home investigat; de l’altra, una queixa formal davant el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona (ICAG) per la gestió de la compareixença judicial de la víctima i el "maltractament institucional" als jutjats de Blanes.
L’investigat, un home de 36 anys, va acabar detingut pels Mossos d’Esquadra el 21 de gener i va passar a disposició judicial l’endemà. En la resolució judicial del 22 de gener, el jutjat va acordar la llibertat provisional sense fiança i va rebutjar imposar una ordre de protecció en favor de la víctima.
Segons el relat que consta a la denúncia policial, la denunciant de 35 anys va explicar que la nit dels fets va passar per diversos locals de Blanes i que en un moment determinat , quan ja havia conegut al presumpte agressor -el qual li va comentar que havia estat a presó- va deixar la beguda sense vigilància. Després de reprendre-la, assegura que va començar a notar un canvi brusc d’estat i una "pèrdua de memòria", amb records fragmentats.
Aquesta pèrdua sobtada de records obre la porta a la hipòtesi d’una possible submissió química, una línia que, en tot cas, queda supeditada als elements mèdics i pericials que es puguin acreditar durant la instrucció. La víctima segueix el seu relat i diu recordar caure al carrer i l’endemà, diu que es va despertar "nua al llit, amb dolor generalitzat i molèsties a la zona genital". També afirma que va trobar el "pis regirat" i que li faltaven el mòbil i un joc de claus, motiu pel qual va demanar ajuda en una fleca que té al costat de casa i des d'allà van alertar la Policia Local de Blanes. Aquests com marca el protocol la van traslladar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per iniciar tot el protocol.
Posteriorment, la víctima va ser atesa a l’hospital de Calella, on se li van fer exàmens i diverses analítiques. Tanmateix, la dona va ser informada que havia de costejar-se els exàmens mèdics, ja que, en ser estrangera, no disposava de targeta sanitària. Aquest fet va generar la queixa de l'advocat i de la mateixa víctima, que considera que aquesta situació revictimitza la persona afectada. Inicialment, li van reclamar 1.000 euros, una quantitat que la dona, segons el seu lletrat José Enrique Pérez Palací, no té la capacitat econòmica per abonar. Finalment, els Mossos d'Esquadra van intercedir, i es va resoldre que la dona no hauria de fer front a aquest pagament, asseguren des del cos policial.
"Indicis"
El dia 22 de gener, la jutgessa del Tribunal d'instància penal, plaça cinc, de violència sobre la dona, en la seva decisió valora que hi ha "indicis i que els fets investigats podrien encaixar en un delicte greu, però descarta la presó provisional perquè no s'apreciaven, en aquell moment, riscos suficients com el de fugida, reiteració ni tampoc de destrucció de proves, atenent que la prova mèdica ja s’ha practicat i que l’investigat hauria accedit a la presa de mostres. També rebutja acordar una ordre de protecció en els termes plantejats per José Enrique Pérez Palací. La resolució acorda llibertat provisional sense fiança, amb obligació de comparèixer quan sigui requerit i de comunicar qualsevol canvi de domicili.
El recurs
L’acusació particular ha fet un recurs d'apel·lació aquesta decisió i demana que el jutjat la revoqui i ordeni la presó provisional de l'acusat. De manera subsidiària, reclama ordres d'allunyament de 1.000 metres de la víctima i prohibició de comunicació.
En el recurs, l’acusació posa el focus en diversos elements: qüestiona el grau d’arrelament real a Blanes i alerta del risc de fuga per la mobilitat dins l’espai Schengen. L’investigat hauria confirmat en la seva declaració, segons l'advocat de la víctima, que viu més temps als Països Baixos i només viatja de forma esporàdica a Blanes, el que fa que l’arrelament "no sigui sòlid" i afirma en conseqüència estaria empadronat al municipi de forma fraudulenta. Per a l’acusació, hi ha risc de fuga, ja que el vincle amb la localitat no sembla prou fort per garantir que romandrà a disposició judicial.
El lletrat també sosté que el jutjat no hauria d’haver donat per feta l’absència d’antecedents sense consulta a bases europees. També argumenta que hi ha indicis objectius que caldria ponderar amb "més cautela", com el relat de la denunciant i elements que, segons l’acusació, apuntarien a contradiccions en la versió de l’investigat.
La queixa: “revictimització”
Paral·lelament al recurs, la defensa de la denunciant ha presentat una queixa al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i a l’ICAG (Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona) centrada en la jornada judicial del 22 de gener. Segons l’escrit, tot i estar citats a les 10 del matí, la declaració no s’hauria iniciat fins a mitja tarda (16:30 hores), i l’advocat denuncia falta d’informació, absència d’acompanyament institucional i situacions que considera "revictimitzants".
En concret, denuncia que en cap moment va aparèixer "ningú del Servei d’Atenció a la Víctima", i que tampoc se’ls va informar que podien sortir a menjar, tot i que el jutjat tenia el telèfon del lletrat. Pel que fa al moment de presa de declaració de la víctima, afirma que la magistrada "no va demanar disculpes pel retard" sinó que a més, els va instar que la declaració fos “ràpida”. Afirma que això, sumat a la barrera idiomàtica -la denunciant només parla anglès-, va generar un entorn contrari a "l’Estatut de la Víctima".
L'advocat en la queixa també denuncia que la víctima hauria coincidit visualment -encara que fos de manera puntual- amb persones de l’entorn del detingut, una situació que l’advocat considera "evitable i revictimitzant". Per tot això, el lletrat reclama que s’investigui si es van vulnerar garanties de tracte i protecció durant la tramitació. Que s’admeti la queixa i "s’obrin diligències informatives sobre la conducta de la magistrada", i que se’n doni trasllat a la Fiscalia perquè, segons el text, “es depurin responsabilitats”.
