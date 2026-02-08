Resignació entre els veïns d'Anglès afectats per la incidència en el subministrament d'aigua: "Ha sigut incòmode"
Alguns veïns han optat per rentar la roba a casa de familiars o dutxar-se a la feina o al gimnàs
Aquest diumenge fa una setmana que una esllavissada de terra va malmetre una canonada principal d'Anglès i va provocar que els 6.000 habitants del municipi es quedessin sense aigua. Els veïns han viscut la situació amb resignació i incertesa: "El problema és que no sabíem quan s'allargaria", explica l'Ariadna. Molts d'ells han hagut de canviar les seves rutines per adaptar-se a la situació: rentar la roba a casa de familiars, dutxar-se a la feina o al gimnàs o menjar plats preparats. "Ha sigut una setmana incòmode i moguda, perquè hem hagut d'anar a buscar aigua a les cisternes o al súper", explica en Josep. Des de dijous, el municipi ja té aigua no potable, i aquest dilluns està previst que es recuperi el servei al 100%.
Alguns veïns expliquen que, per la seva ubicació, han pogut mantenir una mica de subministrament durant bona part dels dies. És el cas d'en Josep, que viu en una planta baixa i assegura que "tret d'algun dia que ens vam quedar absolutament a zero, la resta sempre en sortia una mica".
La Carme és una altra veïna que ha tingut aigua durant bona part de la setmana, tot i que amb poca pressió. La seva filla, l'Ariadna, ha aprofitat per anar-hi a dutxar-se i a rentar la roba. Totes dues asseguren que han viscut la situació amb incertesa. "El problema era no saber quant tardaríem. Si et diuen dos dies, t'ho muntes d'una manera; si te'n diuen set, d'una altra", expliquen.
Durant la setmana, molts habitants han hagut d'anar a buscar aigua a les fonts del municipi o comprar-ne al supermercat. També s'han abastit de les cisternes que l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania. "Ha sigut una setmana molt moguda, havíem d'anar contínuament a buscar aigua", explica en Josep. Malgrat això, la seva dona, ha explicat que "en ser dos", tampoc els ha suposat un gran problema.
Pel que fa a la higiene personal, els veïns han optat per solucions diverses. Alguns han aprofitat per dutxar-se a la feina, al gimnàs o a casa de familiars. "Les meves filles viuen a Girona i vaig anar-hi un parell de nits per dutxar-me i rentar la roba", explica la Fina. "Quan no tens mitjans, t'espaviles com pots", afegeix. D'altres, com la Maria Rosa, han aprofitat per dutxar-se al gimnàs, situat a Salt.
La cuina ha estat un dels punts problemàtics. Rentar plats o estris ha sigut complicat, i ha obligat els veïns a adaptar els àpats. "Hem tirat menjar preparat o coses fàcils, pa amb tomata i plats que no necessitessin gaire aigua", explica la Maria Rosa.
Malgrat les dificultats, molts veïns han afrontat la situació amb resignació. "Vaig estar uns dies sense dutxar-me" ha explicat en Jordi, "i no passa res".
Manteniment costós i que no es veu
L'alcalde d'Anglès, Jordi Pibernat, ha assegurat que la recuperació total del servei serà, "si no hi ha cap imprevist", aquest dilluns, després que l'empresa concessionària hagi fet analítiques de manera continuada per garantir la qualitat de l'aigua. "De moment, totes han sortit correctes", ha assegurat.
Pibernat també ha subratllat la necessitat d'invertir en manteniment de les infraestructures subterrànies del municipi, moltes de les quals estan envellides. "És un manteniment costós i que no es veu, però que és imprescindible", ha remarcat. "Nosaltres hem anat fent feina, però encara n'hi ha molta més que s'ha de fer". El batlle ha recordat que una part de la canonada malmesa s'havia renovat recentment i havia d'entrar en funcionament a mitjan febrer. "Preferim invertir en això, que no en altres coses sovint més visibles", relata. L'Ajuntament ha aprovat per ple fer una auditoria per revisar el funcionament d'Aquàlia, l'empresa que dona el servei d'aigua al municipi.
Les regidores que s'han fet càrrec de la situació, Rosa Torns i Neus Ros, han agraït l'ajuda de la desena de voluntaris que es van organitzar per ajudar a les persones grans del municipi que tenien dificultats per anar a les cisternes a buscar aigua potable.
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- El Girona fitxa un porter que no juga de fa dos anys
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere
- Soler & Palau retorna la seva seu social a Catalunya vuit anys després
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- Les imatges del descobriment d'una necròpolis al Barri Vell de Girona