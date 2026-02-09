Les ocupacions il·legals a Vidreres es redueixen un 70%
La Policia Local va fer 187 serveis durant el 2025
Les ocupacions il·legals a Vidreres s'han reduït més d'un 70% en un any, segons les fonts municipals. Durant l'any passat es van fer 187 serveis policials, cinc més que el 2024. Malgrat l'increment, les que s'han arribat a consolidar han passat de set casos el 2024 a només dos el 2025.
L'alcalde del municipi, Jordi Camps, i el cap de la Policia Local de Vidreres han explicat que "la reducció de les ocupacions consolidades posa de manifest una millora clara en la detecció i resposta policial, amb actuacions més ràpides i contundents davant els intents d'accés il·legal als habitatges".
L'Ajuntament de Vidreres ha informat que les dades comparatives mostren que durant el 2025 s'han realitzat 187 serveis policials vinculats a la lluita contra les ocupacions, 5 més, de les 182 registrades l'any 2024. "Aquest augment de l'activitat policial ha anat acompanyat d'una actuació més efectiva, especialment en les primeres hores dels intents d'ocupació, que són determinants per evitar que aquests fets es consolidin", han explicat.
Les ocupacions frustrades (temptatives) han passat de 45, al 2024, a 53, al 2025, fet que evidencia una major capacitat d'intervenció preventiva de la Policia per evitar que les ocupacions arribin a produir-se.
L'alcalde ha agraït la col·laboració activa de la ciutadania, que alerta de manera immediata davant qualsevol sospita d'ocupació. Aquesta implicació veïnal resulta clau perquè els cossos de seguretat puguin intervenir amb rapidesa i eficàcia.
Finalment, l'alcalde també ha volgut recordat que les ocupacions il·legals generen problemes de convivència i conflictes veïnals i que la majoria dels intents d'ocupació tenien com a finalitat un ús il·lícit dels immobles, i no responien a situacions de vulnerabilitat social.
