Lloret pacta un pressupost de 101,4 milions i augmenta un 12% la inversió
El govern municipal del PSC i En Comú Podem tanca l’acord amb Sumem Lloret amb focus en habitatge, educació i polítiques socials
Lloret de Mar aprovarà un pressupost municipal de 101,4 milions d’euros després de l’acord assolit entre el govern local, format per PSC i En Comú Podem, i Sumem Lloret. El pacte asseguren que situa com a prioritats l’habitatge, l’educació i les polítiques socials, i incorpora una partida d’inversions de 8,6 milions, un 12% més que l’any anterior.
Els comptes del 2026 creixen respecte als del 2025, quan l’Ajuntament va aprovar un pressupost de 96.632.890 euros. En l’apartat inversor, el salt també és rellevant: dels 7,8 milions previstos el 2025 als 8,6 milions actuals. Les tres formacions presenten aquest increment com una eina per reforçar serveis públics i donar resposta a necessitats que consideren estructurals al municipi.
Una de les carpetes centrals de l’acord és l’educació. El document preveu recursos per a la millora de centres, el reforç de projectes educatius municipals i la construcció de la nova llar d’infants. També inclou fer possible l’obertura del CDIAP, un servei d’atenció precoç per a infants i famílies. A més, s’hi recull l’increment de les partides destinades als projectes Cucamina i Camina, que els signants del pacte situen com a eixos de suport educatiu i comunitari. En matèria d’habitatge, l’acord incorpora una dotació específica per avançar en polítiques públiques en aquest àmbit. L’objectiu, segons PSC, En Comú Podem i Sumem, és ampliar el parc d’habitatge i millorar la capacitat de gestió municipal, amb reforç de l’estructura tècnica i planificació a mitjà i llarg termini.
El pacte pressupostari també reserva una part destacada de la inversió a la millora d’instal·lacions esportives. Els grups signants consideren que aquesta línia ha de permetre posar a disposició de les entitats equipaments en millors condicions i consolidar el posicionament de Lloret com a vila esportiva. En aquest punt, vinculen l’actualització d’infraestructures amb la capacitat d’atraure activitat esportiva fora dels mesos de temporada alta. Pel que fa a l’atenció a la ciutadania, l’acord inclou actuacions orientades a millorar la qualitat dels serveis municipals, optimitzar recursos i garantir una resposta més eficient i propera.
"Aquest acord pressupostari permet dotar Lloret de Mar d’eines reals per afrontar els principals reptes educatius i d’habitatge del municipi, entre d’altres, situant les persones al centre de l’acció pública", assenyalen des del PSC.
