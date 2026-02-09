Sanitat declara apta per al consum de boca l'aigua d'Anglès
El servei ha recuperat la normalitat després d'una setmana de l'esfondrament de part d'un carrer
Sanitat declara apta per al consum l’aigua de la xarxa d'Anglès. Els controls analítics efectuats per Aqualia i traslladats a l’autoritat Sanitària demostren la normalitat de tots els paràmetres establerts que permeten l'ús de boca. La situació suposa retornar a la normalitat el servei després que l'esfondrament d'una part d'un carrer al Pla de la Coma afectés les canonada d'impulsió.
L'Ajuntament i Aquàlia van treballar de forma conjunta des del primer moment per resoldre l’incident provocat diumenge. Tot i els entrebancs, es va poder connectar la setmana passada i s'estava pendent de les analítiques de l'aigua.
Dimecres a la nit es va poder connectar a la xarxa la nova canonada que subministra aigua al municipi.
En tot moment, tant l'Ajuntament com l'empresa Aqualia, han posat tots els mitjans necessaris per agilitzar al màxim els treballs de reparació i la reposició del tram de canonada afectat, tal com ha estat informant l'Ajuntament.
Aqualia ha arribat a tenir fins a 15 persones treballant simultàniament a les diferents actuacions a realitzar per resoldre el problema. A aquestes persones cal sumar-hi el desplegament de maquinària i altres serveis tècnics i humans necessaris. Els treballs han estat complexos perquè per poder instal·lar la nova canonada, ha calgut assegurar tota la zona de l'enfonsament i dur a terme treballs d'assentament del terreny.
L'Ajuntament va informar però la setmana passada que les cases no perillaven i que una vegada resolt el tema de l'aigua es continuaria treballant per normalitzar la situació que implicarà tirar endavant un projecte per refer el carrer.
