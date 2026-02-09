Vidreres incorpora una app per adaptar els avisos municipals a la gent gran
El municipi gironí s’afegeix a la xarxa de 10 ajuntaments que utilitzen Conecta en Grande per reduir la bretxa digital i facilitar l’accés a la informació pública
L’Ajuntament de Vidreres s’ha incorporat aquest febrer a Conecta en Grande, una eina de la ‘startup’ catalana Bleta pensada perquè la gent gran rebi avisos municipals al mòbil de manera clara i accessible, encara que tingui dificultats digitals. La iniciativa situa Vidreres com el desè municipi català que adopta aquest canal per fer arribar la informació pública a tothom.
Vidreres és el desè municipi català que adapta la comunicació pública a les persones amb més dificultats per gestionar-se amb el mòbil i les aplicacions. Amb l’adhesió a Conecta en Grande, el consistori vol garantir que els avisos i les comunicacions municipals arribin també a veïns i veïnes amb un nivell digital més baix.
Segons detalla la companyia, el sistema permet enviar informació municipal de manera directa i en un format simplificat, amb l’objectiu de reduir la bretxa digital en l’àmbit local i reforçar l’accés efectiu a la informació pública.
Entre els municipis que ja han implantat aquesta solució hi ha Cassà de la Selva, Cabrera de Mar i Begues, dins d’una xarxa que aplega una desena d’ajuntaments.
Avisos municipals pensats per a la gent gran
Conecta en Grande està dissenyat perquè els ajuntaments puguin enviar avisos sobre talls de serveis, canvis en el transport, activitats municipals o altra informació rellevant directament al mòbil de la gent gran, amb missatges més visibles i fàcils d’entendre.
La plataforma evita menús complexos i redueix el “soroll informatiu” habitual dels telèfons intel·ligents, prioritzant comunicacions clares. A més, incorpora dades anonimitzades sobre la recepció dels missatges, que poden servir per avaluar l’eficàcia de la comunicació i ajustar els canals informatius en funció de l’impacte real.
«El contacte amb la gent gran no pot dependre del seu domini tecnològic. L’administració té la responsabilitat d’arribar a tots els seus veïns», assenyala Gerard Pinar, COO de Bleta.
Suport municipalista i context demogràfic
La implantació a Vidreres s’emmarca en el suport de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), que recomana aquesta solució als ajuntaments associats per millorar la comunicació pública local i garantir l’accés a la informació municipal.
La nota també destaca el context demogràfic: més del 20% de la població catalana supera els 65 anys i una part significativa admet dificultats per utilitzar aplicacions i serveis digitals, fet que impulsa iniciatives orientades a evitar que la digitalització deixi col·lectius enrere.
Bleta, fundada el 2021 per Isabel García, Adrià Roca i Gerard Pinar, es presenta com una empresa de tecnologia inclusiva que desenvolupa aplicacions per a persones amb baixes competències digitals i que, segons la informació facilitada per la companyia, ja suma més de 200.000 descàrregues en més de 20 països.
