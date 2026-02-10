Blanes implanta millores a la recollida porta a porta a 660 llars de les urbanitzacions
El servei incorpora la recollida del vidre, reposa cubells d’orgànica i vegetal deteriorats i estrena un nou calendari unificat a partir de l’1 de març, després d’una campanya informativa als veïnats.
L’Ajuntament de Blanes introduirà a partir d’aquest mes de febrer diverses millores en la recollida selectiva porta a porta a les urbanitzacions del municipi, un paquet de canvis que inclou la incorporació del vidre, la reposició de cubells d’orgànica i fracció vegetal deteriorats i un nou calendari unificat de recollida que entrarà en vigor l’1 de març. Les mesures afecten 660 habitatges de cinc urbanitzacions: Sant Francesc, Santa Cristina, Vistamar, Residencial Blanes i Mas Guelo, i es despleguen a través de l’empresa NORA.
Per explicar les novetats, el consistori ha enviat una carta a totes les llars implicades i ha activat una campanya informativa amb punts d’atenció diaris repartits per les urbanitzacions. Aquests punts s’ubiquen al mateix indret on periòdicament s’instal·la la Deixalleria Mòbil, amb horaris alternats de matí i tarda per arribar al màxim nombre de veïns i veïnes.
Aquesta setmana, del 9 al 14 de febrer, els punts informatius funcionen a Santa Cristina i Sant Francesc. Del 16 al 21 de febrer s’instal·laran a Vistamar i Residencial Blanes, i l’última setmana del mes arribaran a Mas Guelo. Dilluns a la tarda, el regidor de Neteja i Recollida de Residus, Javier López, va visitar el punt informatiu de Sant Francesc per seguir el desenvolupament de la jornada, acompanyat de tècnics del departament, entre els quals la cap de servei, Lara Salmeron, i dels agents cívics que atenen els punts.
Les principals novetats del servei són tres. En primer lloc, s’afegeix la recollida de la fracció vidre al porta a porta, amb l’objectiu de millorar el servei i optimitzar el sistema. Els nous cubells es reparteixen als punts informatius i, en cas de no poder-los recollir, es podran obtenir a la Deixalleria Municipal a partir del 23 de febrer.
La segona millora és la reposició de cubells de fracció vegetal i d’orgànica domèstica per substituir els recipients trencats o deteriorats per l’ús intensiu, així com per atendre noves peticions en aquells casos on encara no se’n disposi.
Finalment, la tercera novetat és l’entrada en vigor, l’1 de març, d’un nou calendari de recollida porta a porta a les urbanitzacions. A partir d’aleshores: dimecres i divendres es recollirà l’orgànica i l’esporga; dijous, el vidre; dissabtes, paper i cartró i envasos; i diumenges, orgànica, esporga i rebuig.
El sistema porta a porta a les urbanitzacions de Blanes es va posar en marxa el febrer del 2019, quan es van retirar els grans contenidors i es van repartir els cubells per a les diferents fraccions.
