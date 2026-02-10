Maçanet de la Selva adjudica el servei d'aigua a Agbar pels propers 25 anys
El nou contracte comportarà inversions de millora a la xarxa
L'Ajuntament de Maçanet de la Selva ha aprovat l’adjudicació del contracte de concessió del servei d’abastament d’aigua potable a AGBAR, empresa guanyadora de la licitació amb un contracte per una durada de 25 anys.
L’empresa gestionarà el servei d’aigua a tot el municipi, incloent-hi el nucli urbà i les tres urbanitzacions; Maçanet Residencial Parc, Montbarbat i Mas Altaba; així com el Polígon industrial Puigtió i tindrà la previsió d’abastir d’aigua els futurs polígons a desenvolupar.
La nova concessió preveu inversions al municipi, com el canvi de canonada de Maçanet de la Selva a Montbarbat, així com el canvi de filtres de la planta de tractament del municipi. Aquestes actuacions tenen com a objectiu de garantir l’abastament d’aigua a Maçanet de la Selva i millorar-ne la gestió, assegurant un subministrament més sostenible, transparent i eficient.
Segons l’alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras, l’aigua és un servei essencial que calia posar al dia. “L’Ajuntament arrossegava un contracte caducat des del 2011, allunyat de les necessitats actuals, i no s’ha pogut afrontar abans a causa de la complexitat que comporta la prestació d’un servei com aquest, el qual s’ha de garantir el servei, tenint en compte la capacitat econòmica del municipi”, va explicar l’alcaldessa en sessió plenària d'ahir on es va aprovar l'adjudicació.
“Aquesta nova licitació ens ha de permetre garantir el subministrament d’aigua per als pròxims 30 anys, impulsar les inversions necessàries per assegurar una gestió responsable i sostenible, i avançar cap a un model basat en la transparència i la participació ciutadana, amb un control acurat de les inversions del contracte”, va dir Figueras.
La licitació es va iniciar a l’estiu de l’any passat i hi van concórrer quatre empreses amb propostes diferents.
