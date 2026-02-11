Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
El policia ha reconegut que va posar benzina en 26 ocasions per un import total de 1.936,37 euros
L'Audiència de Girona ha condemnat aquest dimecres un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra que va posar benzina a cotxes particulars fent servir targetes dels vehicles policials. L'acusat, que era sotscap de la comissaria de Blanes, a la Selva, ha tornat els diners, ha admès els fets i ha evitat un judici amb jurat popular. Fiscalia i defensa han arribat a acord i el tribunal l'ha condemnat com a autor d'un delicte continuat d'estafa comesa per funcionari públic amb l'ús fraudulent de targetes amb l'atenuant molt qualificada de reparació del dany. L'Audiència li ha imposat 21 mesos de presó i 2 anys d'inhabilitació. El policia ha reconegut que entre gener i novembre del 2023 va posar benzina en 26 ocasions per un import total de 1.936,37 euros.
L'acusat ha esquivat el judici amb jurat popular. A la sala de vistes de la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha reconegut els fets i ha acceptat la condemna. El processat és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra i l'any 2023 era sotscap de la comissaria de Blanes.
L'acusat ha admès que sabia que cada vehicle policial de la comissaria tenia a la guantera una targeta de crèdit pròpia per poder posar benzina als cotxes "oficials". Els pagaments que es feien amb aquestes targetes es pagaven amb fons de la direcció general de la Policia, adscrita al Departament d'Interior.
Segons recull l'escrit d'acusació del fiscal Enrique Barata que el sotsinspector ha subscrit, tant els agents com els comandaments sabien que, si agafaven qualsevol vehicle i necessitaven posar gasolina, ho podien fer a unes gasolineres en concret, pagant amb aquestes targetes i sense haver de demanar autorització. Tampoc era obligatori entregar el tiquet a comissaria després de passar per la benzinera.
26 operacions
El sotsinspector ha reconegut que es va "aprofitar i va abusar de la seva condició de policia" i del rang com a comandament que li donava "més facilitat" per accedir a les targetes per posar benzina tant al seu vehicle com al de la seva parella sabent que no hi havia "control" ni de les claus ni de les vegades que es feien servir les targetes. Entre el 5 de gener i el 14 de novembre del 2023 ho va fer en 26 ocasions i per un import total de 1.936,37 euros.
"Agafava subreptíciament les claus dels vehicles, s'apoderava de la targeta de crèdit adscrita i, després, anava amb el cotxe particular a una gasolinera fora de l'àmbit de la comissaria on era més difícil que el reconeguessin", recull l'escrit d'acusació que el processat ha reconegut. Així, també evitava coincidir amb algun altre agent que el pogués identificar i descobrir que estava omplint el dipòsit dels vehicles particulars amb les targetes dels cotxes de la feina.
Solia anar a una benzinera de Calella de Mar i, quan era de nou a comissaria, tornava a deixar la targeta a la guantera del vehicle policial i posava les claus al seu lloc per evitar que l'enxampessin. En altres ocasions, però, agafava la targeta quan acabava la jornada laboral i posava benzina a una gasolinera de Celrà (Gironès), quan tornava cap a casa. Cada càrrec a la targeta va ser d'entre 55 euros i 91 euros.
El maig de l'any passat, i quan la investigació judicial ja estava en marxa, el sotsinspector va tornar els diners i els va ingressar el compte del jutjat d'instrucció. Això ha permès que el fiscal, l'acusació particular i la defensa arribessin a un acord per rebaixar-li la pena i aplicar-li una atenuant molt qualificada de reparació del dany.
D'acord amb la conformitat, l'Audiència ha condemnat el sotsinspector com a autor d'un delicte continuat d'estafa comès per funcionari públic a través de l'ús fraudulent de targetes de crèdit. Li ha imposat 1 any 9 mesos de presó i 24 mesos d'inhabilitació per a feina pública.
Com que no té antecedents i es compleixen els requisits legals, el tribunal ha acordat suspendre l'execució de la condemna. Això vol dir que el policia no haurà d'entrar a la presó per complir la pena.
El fiscal i les parts han renunciat a recórrer contra la sentència, que és ferma.
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango 'de forma encapsulada' per evitar filtracions
- Els docents tallen l'accés a l'autopista a Salt i l'N-II a Vilamalla en una jornada de vaga que promet ser massiva
- Tanca l''outlet' del carrer Barcelona de Girona
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil