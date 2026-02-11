Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en un accident de trànsit a Lloret

Han xocat dos vehicles per encalç i un dels condutors ha resultat afectat

Un cotxe dels Mossos i ambulàncies al fons en una imatge d'arxiu / @TRANSIT - Archivo

Eva Batlle

Lloret de Mar

Un cotxe s'ha accidentat aquest dimecres al migdia a l'avinguda Vidreres de Lloret de Mar. El succés ha tingut lloc cap a dos quarts d’una i ha consistit en un xoc per encalç entre dos vehicles.

A conseqüència de l'impacte, el conductor d’un dels turismes ha resultat ferit lleu. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Lloret, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers.

El conductor ferit ha estat evacuat a l’Hospital Comarcal de Blanes, segons han informat els Bombers.

