Blanes registra ràfegues de vent de 90 km/h durant la matinada i les ventades deixen una desena d'incidències
La Policia Local ha tallat un vial de l'avinguda d'Europa pel risc de caiguda de dos cartells informatius
El municipi de Blanes ha registrat unes ràfegues de vent de 90 km/h aquest dijous a les quatre de la matinada. Es tracta del moment "àlgid" de l'episodi de vent al municipi, segons ha informat el cap de Protecció Civil, Xavier Benet. Això ha provocat una desena d'incidències com ara la caiguda del tendal d'un establiment. El cap de la Policia Local de Blanes, Javier Jarillo, explica que la intervenció més important ha estat tallar un carril de l'avinguda d'Europa per risc de caiguda de dos cartells informatius que tenen uns establiments de menjar ràpid a l'entrada del municipi. L'alcalde, Jordi Hernández, demana "prudència" a tots els veïns fins que no s'acabi l'episodi d'emergència.
Les ventades al municipi de Blanes han tingut especial incidència a la matinada, quan s'han registrat les ràfegues més fortes de vent. El cap de Protecció Civil del municipi, Xavier Benet, explica que entre les dues i les quatre de la matinada han registrat ràfegues de 90 km/h, una situació que a partir de primera hora del matí ja s'ha estabilitzat i el vent no superava els 40 km/h.
És en aquest període de temps que la Policia Local de Blanes ha registrat una desena d'incidències relacionades amb les ventades. La més important és la caiguda del tendal d'una terrassa al mig de la via pública i que han retirat. A més, han caigut algunes branques d'arbres, tot i que el cap de la Policia Local de Blanes, Javier Jarillo, assegura que no s'han provocat danys importants.
De fet, l'actuació més important que ha fet la Policia Local és el tancament d'un dels carrils que hi ha a l'avinguda d'Europa en direcció a la sortida del municipi. En aquell punt hi ha dos establiments de menjar ràpid que tenen uns cartells informatius de gran alçada. Els Bombers han alertat del risc que hi havia que aquests poguessin caure i per això s'ha optat per fer aquesta acció preventiva.
A més, des de dimecres a la nit s'han tallat els accessos dels parcs de la Mina Cristal·lina, Xon Martí i Xon Ferrer. També han restringit l'accés a Sa Palomera i al castell de Sant Joan. Malgrat aquestes indicacions, però, encara es podia veure circular per dins de la zona restringida alguns curiosos aquest dijous al matí.
Des de la Policia Local recorden que les prohibicions segueixen actives perquè l'episodi de ventades encara no ha acabat. Per aquest motiu demanen comprensió a la gent i que eviti al màxim la circulació. El cap de Protecció Civil, Xavier Benet, ha recordat que les restriccions es van fer "a partir d'unes previsions" i que considera que eren "totalment encertades" pel risc que suposava el vent que havia de fer.
En la mateixa línia, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha afegit que prefereix endurir la prevenció abans que lamentar danys. "Seré molt clar sempre, val més passar-se de frenada que no pas fer curt en episodis meteorològics", ha afirmat el batlle. Hernández recorda tots els episodis meteorològics violents que s'han viscut arreu de l'Estat en tan sols un any i mig i que en molts d'ells s'han produït víctimes mortals. Per aquest motiu, defensa restriccions dures per a previsions adverses com a prevenció.
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- Provoca un accident per conduir temeràriament a Quart i acaba denunciat penalment per triplicar el màxim d'alcoholèmia
- L'impacte de la vaga de docents a les escoles: 'Només han vingut el 25% dels alumnes
- La ventada, en directe: suspenen classes i activitats esportives aquest dijous