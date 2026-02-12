Condemnats a 4 anys de presó dos acusats que s'enfrontaven a una pena de 30 per una violació en grup a Blanes
L'Audiència absol un tercer processat i resol que no s'ha pogut acreditar que droguessin la víctima
L'Audiència de Girona ha condemnat dos acusats que s'enfrontaven inicialment a 30 anys de presó cadascun per una violació en grup amb submissió química en un pis de Blanes la matinada de l'11 d'agost del 2019. El tribunal imposa a un dels processats una pena de 4 anys i mig de presó i a l'altre de 4 per un delicte d'abús sexual amb penetració amb l'atenuant de dilacions indegudes, pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici, i absol un tercer processat. L'Audiència conclou que no s'ha pogut acreditar que els condemnats droguessin la víctima ni tampoc que actuessin en manada i de manera "simultània". Resol que la víctima no va consentir perquè estava "notablement influïda" pel consum d'alcohol o "altres substàncies".
Inicialment, tres acusats s'enfrontaven a 30 anys de presó cadascun per tres delictes d'abús sexual (un com a autor i els altres dos com a coautors) perquè considerava que havien comès la violació en grup i després de sotmetre la víctima a submissió química.
La fiscalia sostenia a l'escrit de conclusions provisionals que un dels processats i la víctima es van conèixer en una discoteca i que, amb l'objectiu de "doblegar la seva voluntat i facilitar el seu sotmetiment", la va convidar a una cervesa on havia posat cocaïna i morfina.
L'acusació pública assenyalava que, després, van anar al pis on van tenir lloc els fets i que els tres acusats van seguir el pla "acordat" i la van violar quan era "incapaç de moure's a conseqüència de les substàncies que li havien subministrat prèviament". La defensa, encapçalada pel lletrat Jordi Colomer, va demanar l'absolució dels tres acusats.
La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona de la que ha estat ponent la magistrada Antonia Godia conclou que al judici ha quedat provat que la nit del 10 a l'11 d'agost del 2019 la víctima va anar a prendre unes copes amb uns companys de feina i, ja de matinada, va decidir continuar la festa a una discoteca de Blanes. Allà va conèixer un grup de cinc homes, entre els quals hi havia un dels processats.
Van començar a xerrar i van mantenir una "actitud carinyosa". Segons la sentència, l'home la va convidar a una cervesa "sense que s'hagi acreditat que hi introduís la cocaïna i la morfina que hores després van ser detectades a l'organisme de la víctima". Cap a dos quarts de sis de la matinada, van decidir marxar amb taxi de la discoteca, acompanyats d'un altre dels acusats, i van anar fins a un pis de la població.
Hi van arribar poc després de les sis de la matinada. A dins del domicili hi havia un altre dels acusats. Segons remarca la sentència, tots tres eren familiars (dos germans i un oncle dels dos).
"Un cop dins l'apartament, i quan la víctima estava despullada en una habitació, dos dels acusats, sense comptar amb el seu consentiment a conseqüència de l'estat en què es trobava sota els efectes de l'alcohol, van mantenir relacions sexuals amb la víctima de forma successiva", exposa la sentència. Segons el tribunal, els dos processats eren conscients de la falta de consentiment de la víctima i sabien que l'estaven "col·locant en un acte de contingut sexual contra la seva voluntat".
"No s'ha pogut acreditar que hi hagués un concert previ entre ells per a l'atac ni que, mentre tenia lloc l'atemptat d'un, els altres estiguessin presents", conclou la sentència. El tribunal exposa que la víctima és "incapaç de recordar i aportar dades sobre qui es trobava a l'habitació" ni sobre "com es van desenvolupar les pràctiques sexuals, simultànies o no". Per això, resol que no hi ha proves per sustentar que actuessin en grup.
No hi va haver consentiment
L'Audiència sí que exposa, però, que no té cap dubte sobre la manca de consentiment de la víctima perquè tenia "les condicions psicofísiques disminuïdes o pràcticament anul·lades a conseqüència de l'alcohol" i potser també de la cocaïna i la morfina, tot i que no s'ha pogut acreditar quan les va ingerir. "És difícil imaginar el consentiment de la perjudicada quan s'està en presència de pràctiques sexuals penetrants que no són bàsiques, en el sentit que intervenen diversos homes i un d'ells un desconegut amb qui la víctima ni tan sols havia compartit les hores prèvies, i que són múltiples, perquè s'ha trobat ADN de la víctima a la part exterior dels quatre preservatius localitzats", argumenta l'Audiència.
De fet, la sentència situa com a proves per condemnar dos dels acusats la localització del seu ADN en els preservatius i als genitals de la víctima. També les imatges d'unes càmeres que mostren la víctima afectada per l'alcohol arribant al pis i la declaració d'un veí que la va veure l'endemà espantada i desorientada i va avisar la policia: "La sala conclou que disposem de l'apuntalament necessari de la versió de la víctima, que descriu relacions sexuals inconsentides amb penetració per part dels dos acusats".
Tot i que un dels condemnats ha consignat 10.000 euros per indemnitzar la víctima, el tribunal no li aprecia l'atenuant de reparació del dany perquè considera que és una quantitat insuficient i que només ha entregat els diners per aconseguir una rebaixa de la pena. Sí que estima l'atenuant de dilacions indegudes, perquè la causa ha estat paralitzada sense motiu durant diversos períodes de temps, i han passat 6 anys i 5 mesos des de la imputació fins al judici.
La secció quarta de l'Audiència de Girona condemna un dels acusats a 4 anys i mig de presó per un delicte d'abús sexual amb penetració. També s'haurà d'estar 5 anys en llibertat vigilada i no es podrà acostar ni comunicar-se amb la víctima durant 7 anys i mig. A l'altre li imposa 4 anys de presó, 5 anys de llibertat vigilada i li prohibeix acostar-se o comunicar-se amb la víctima al llarg de 7 anys. Entre tots dos hauran d'indemnitzar la dona amb 30.000 euros pel dany moral.
La sentència no és ferma i es pot recórrer al TSJC.
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- Provoca un accident per conduir temeràriament a Quart i acaba denunciat penalment per triplicar el màxim d'alcoholèmia
- L'impacte de la vaga de docents a les escoles: 'Només han vingut el 25% dels alumnes
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil