Blanes instal·la un pas de vianants amb semàfor a la carretera de la Costa Brava
El nou punt de pas connecta Mas Borinot i la Carretera de Lloret-La Pedrera després del tancament del pont el juny del 2025
L’Ajuntament de Blanes posarà en marxa la setmana vinent un nou pas de vianants semaforitzat a la GI-682, a l’altura del punt quilomètric 6,3. La mesura vol millorar la seguretat i la mobilitat a peu en un tram on fins al juny del 2025 es travessava amb un pont elevat que es va haver de tancar pel seu deteriorament. L’actuació ha suposat una inversió de gairebé 41.500 euros.
El nou pas s’ha instal·lat just on hi havia el pont que unia els barris de Mas Borinot i la Carretera de Lloret-La Pedrera, a la carretera d’accés a la Costa Brava. Des del tancament de la passarel·la, els vianants que volien creuar per aquest punt havien de desplaçar-se fins a altres passos de vianants situats a més distància.
Les darreres setmanes s’han fet treballs previs per a la instal·lació dels semàfors i la senyalització horitzontal. Aquests dies, les Brigades Municipals estan executant els accessos que connectaran els dos extrems del pas amb els respectius barris.
Un cop acabats aquests treballs, està previst que Carreteres de la Generalitat instal·li la senyalització vertical. Finalment, la Policia Local de Blanes s’encarregarà de la regulació del conjunt semafòric.
Pas a demanda i amb mòdul acústic
Segons detalla el consistori, el sistema funcionarà a demanda i incorporarà un mòdul acústic per a invidents. L’Ajuntament defensa que el nou punt de pas permetrà reforçar la seguretat en una via amb trànsit i facilitar la connexió a peu entre els dos barris.
Per seguir l’evolució final de les obres, aquest dimecres es van trobar sobre el terreny l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i la regidora d’Alcaldia i Participació, Estefanía Romero, acompanyats de representants veïnals dels dos sectors afectats. També hi van assistir, entre d’altres, el cap de la Policia Local, Javier Jarillo, i el cap d’Enginyeria de l’Ajuntament, Artur Fenollosa.
L’obra s’emmarca en una solució que, segons s’explica a la nota, és provisional: quan la Generalitat executi el carril bus BRCAT entre Blanes i Lloret de Mar, aquest pas de vianants s’anul·larà i el semàfor es traslladarà a un altre punt de la xarxa urbana del municipi.
La història del ‘pont verd’, en desús des del 2025
El pont elevat ara fora de servei es va construir als anys setanta i era conegut popularment com el ‘pont verd’. L’any 2006 la Generalitat hi va executar una millora i restauració adjudicada per més de 280.000 euros, segons el relat municipal.
Més endavant, el gener del 2016, la degradació de les escales va obligar a tallar-ne els accessos i es va estudiar l’enderroc i la substitució per un pas de vianants semaforitzat. Aquella opció es va descartar després de consultar els veïns, que van reclamar prioritzar la reparació del pont.
La Generalitat va acceptar una nova reparació amb la condició que l’Ajuntament assumís el manteniment de la superestructura (paviment, baranes, drenatge i enllumenat), en unes obres que van tenir un cost de gairebé 61.500 euros. Finalment, el juny del 2025, es van detectar nous desperfectes greus al pis de la passarel·la i el consistori en va decidir el tancament per seguretat.
Amb el pont ja clausurat i sense veure factible una reparació puntual, la Junta de Govern Local va acordar el juliol del 2025 sol·licitar a Carreteres l’autorització per construir el pas semaforitzat. Un mes després, la Generalitat va autoritzar la petició, i ara el nou punt de pas entrarà en funcionament.
