Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda cap de setmanaMultes patinets GironaXuixos Can CastellóRegularització immigrantsPont MajorVentada
instagramlinkedin

L'hospital de Blanes comença a operar de retina i amplia la cartera de serveis d'oftalmologia

Fins ara els pacients s'havien de derivar a altres centres de referència

Dos professionals mèdics de l'hospital de Blanes operen un pacient de retina.

Dos professionals mèdics de l'hospital de Blanes operen un pacient de retina. / Imatge cedida a l'ACN per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Redacció

Redacció

Blanes

L'hospital de Blanes (Selva) ha fet la primera operació de retina i, d'aquesta manera, amplia la cartera de serveis d'oftalmologia que té la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l'òrgan gestor de l'hospital. La cirurgia de retina permet garantir una continuïtat assistencial perquè el mateix equip que s'encarrega de l'operació fa el seguiment en consulta. Això afavoreix un vincle de proximitat i confiança entre pacients i professionals. Fins ara, tots els casos que comportaven una operació de retina s'havien de derivar a altres hospitals de referència. Ara, l'hospital confia que fer aquestes intervencions permet retenir talent de professionals al centre comarcal.

La cirurgia de retina que ofereix l'hospital de Blanes està pensat per a pacients amb patologies com ara la retinopatia diabètica, les alteracions de la màcula o determinades complicacions que poden aparèixer a conseqüència d'una cirurgia de cataractes.

Notícies relacionades

El fet d'incorporar aquest servei dins de l'hospital fa que el centre de Blanes incrementi la complexitat quirúrgica i això suposa un atractiu per a professionals d'oftalmologia. Per als equips d'infermeria ha suposat la formació en una nova tècnica quirúrgica i per als professionals mèdics implica la consolidació d'una subespecialitat dins del servei d'Oftalmologia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents