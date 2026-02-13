L'hospital de Blanes comença a operar de retina i amplia la cartera de serveis d'oftalmologia
Fins ara els pacients s'havien de derivar a altres centres de referència
L'hospital de Blanes (Selva) ha fet la primera operació de retina i, d'aquesta manera, amplia la cartera de serveis d'oftalmologia que té la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l'òrgan gestor de l'hospital. La cirurgia de retina permet garantir una continuïtat assistencial perquè el mateix equip que s'encarrega de l'operació fa el seguiment en consulta. Això afavoreix un vincle de proximitat i confiança entre pacients i professionals. Fins ara, tots els casos que comportaven una operació de retina s'havien de derivar a altres hospitals de referència. Ara, l'hospital confia que fer aquestes intervencions permet retenir talent de professionals al centre comarcal.
La cirurgia de retina que ofereix l'hospital de Blanes està pensat per a pacients amb patologies com ara la retinopatia diabètica, les alteracions de la màcula o determinades complicacions que poden aparèixer a conseqüència d'una cirurgia de cataractes.
El fet d'incorporar aquest servei dins de l'hospital fa que el centre de Blanes incrementi la complexitat quirúrgica i això suposa un atractiu per a professionals d'oftalmologia. Per als equips d'infermeria ha suposat la formació en una nova tècnica quirúrgica i per als professionals mèdics implica la consolidació d'una subespecialitat dins del servei d'Oftalmologia.
