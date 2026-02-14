Un miler de participants omplen Lloret de Mar de disbauxa i disfresses a la Gran Rua de Carnaval
La celebració s'estén per la Costa Brava Sud amb activitats també a Blanes i Tossa
ACN
Música, gresca i disfresses han tenyit de colors els carrers de Lloret de Mar aquest dissabte amb motiu de la Gran Rua de Carnaval, que ha reunit més de mil participants d'una vintena de colles de la comarca. L'alcalde, Adrià Lamelas, ha celebrat els dies "de diversió i disbauxa" i ha assegurat que la cita "dona el tret de sortida a la temporada turística del municipi, després de l'hivern". Com a novetat, aquest any s'ha estrenat un karaoke popular al pavelló municipal d'esports. El carnaval de la Costa Brava Sud continuarà aquest diumenge amb una rua a Blanes i culminarà el 28 de febrer a Tossa de Mar amb la Gran Rua de la Ressaca del Carnaval. En total, els organitzadors preveuen que els actes superin els 125.000 assistents.
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Girona deixa de sancionar els usuaris de patinet que no porten casc després de multar-ne quasi 400
- Em passava més hores muntant la carrossa de Carnaval que a la feina
- Cremen quatre cotxes en un aparcament a la Font del Gat de Girona
- Mor Jordi Araus, el fundador de la botiga de joguines Araus de Girona
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- El mal temps no afluixa i obliga a suspendre rues de carnaval a la Costa Brava
- Girona farà obres d’emergència a la plaça Catalunya perquè té un centenar de bigues rovellades