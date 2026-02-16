Blanes desborda de carnaval: milers d’espectadors als carrers
Hi desfilen un miler de persones de 18 colles i 29 carrosses en el Carnaval Costa Brava Sud
La Rua de Carnestoltes de Blanes ha tornat a omplir carrers i voreres aquest diumenge amb milers d’espectadors seguint l’acte central del XIII Carnaval Costa Brava Sud. La desfilada ha aplegat 998 participants de 18 colles, acompanyats de 29 carrosses, en una tarda-vespre marcada per la música, les coreografies i les disfresses.
La rua, considerada el plat fort del carnestoltes a Blanes, va concentrar públic local i visitants al llarg de tot el recorregut. Segons l’organització, les colles van competir en animació, balls i color, amb un seguici que va mantenir el to festiu fins ben entrada la nit.
Per tercer any consecutiu, la participació ha tornat a créixer. En total, hi van desfilar 998 persones, 250 més que l’any passat, amb 29 carrosses que es van poder veure des de primera hora de la tarda fins que ja era fosc.
Del total de 18 colles, n’hi havia quatre de Blanes, cinc de Lloret de Mar, tres de Pineda, dues de Tordera i, amb una colla cadascun, Tossa, Palafolls, Massanes i Riells i Viabrea. L’organització destaca que aquest increment de participants ha contribuït a un espectacle més complet, amb coreografies preparades per a l’ocasió i carrosses de gran format.
Les colles de Blanes i els motius
Les quatre comparses locals van ser Bendita Locura, amb la disfressa ‘Adrenalina’ (60 persones i 2 carrosses); la colla La última y nos vamos (Associació de Veïns de Quatre Vents), amb ‘Océanos’ (110 persones i 1 carrossa); Sa Colla Brava, amb ‘Un 23 d’abril...’ (110 persones i 2 carrosses), i Que Vingui Qui Vulgui, amb ‘Kaelum’ (50 components i 2 carrosses).
El concurs de la Rua de Carnestoltes repartirà 6.500 euros en premis, dividits en tres categories: guardons per a carrosses, per a comparses i una categoria específica per a entitats de Blanes. El jurat valora criteris com l’originalitat, l’artesania, els efectes visuals i sonors, el guarniment, la coreografia, el vestuari i el maquillatge.
Aquest 2026 el jurat el formen l’artista Quim Serrano, el fotògraf Marc Brun i tres membres vinculats a l’equip de carrosses i vestuari de la Cavalcada de Reis de Blanes: Juani Antequera, Maria José Domínguez i Andreu Gombau.
El lliurament de premis es farà demà, dimarts 17 de febrer, a les 19.30 h, a la Sala de Plens.
Dispositiu de seguretat i neteja
Per garantir el desenvolupament de la rua, la Policia Local de Blanes va mobilitzar 35 efectius al llarg de la jornada i Protecció Civil també va reforçar la presència durant l’activitat. En els dies previs, s’havia informat de la prohibició d’estacionar als carrers i avingudes del recorregut i es van repartir avisos als vehicles.
Abans de l’inici, es va tancar l’accés als carrers afectats i es va activar la circulació alternativa prevista. Un cop acabada la desfilada, els operaris de l’empresa NORA van netejar els carrers per on havia passat la rua.
