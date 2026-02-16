Ensurt a la Cellera de Ter per una fuita de gas en un domicili
S'han activat els Bombers i la companyia sense lamentar-se ferits
Ensurt aquest dilluns al matí a la Cellera de Ter per una fuita de gas en un domicili.
El succés ha tingut lloc cap a les vuit del matí en una casa del carrer de Figaric. Els Bombers han rebut l’avís perquè a l’habitatge s’hi notava una forta olor de gas i s’hi han desplaçat ràpidament amb dues dotacions.
En arribar, han confirmat la presència de gas i les lectures fetes a l’exterior també han donat positiu. Finalment, han localitzat l’origen de la fuita a la canonada principal. Per seguretat, s’ha tallat la clau general i s’ha interromput el subministrament a tot el carrer, mentre que la companyia de gas s’ha fet càrrec de la gestió posterior de la incidència.
Segons han certificat els Bombers, a l’interior de la casa no s’hi havia acumulat gas i no s’han hagut de lamentar ferits.
