Pels Valents arriba al milió d’euros contra el càncer infantil: de Caldes a gairebé 200 cossos adherits
La iniciativa impulsada per la Policia Local formalitza la donació al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona i celebra la fita del 2025
Pels Valents – Escuts Solidaris ha assolit aquest 2025 una fita rodona: més d’un milió d’euros recaptats per contribuir a la recerca oncològica pediàtrica i a projectes assistencials de l’Hospital Sant Joan de Déu. La xifra s’ha visualitzat en un acte d’entrega de la donació del milió celebrat la setmana passada a l’auditori del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el centre especialitzat.
L’èxit del projecte té un punt d’origen molt concret i amb pes gironí. La Policia Local de Caldes de Malavella va ser una de les impulsores d’aquesta iniciativa, que va néixer el 2017 juntament amb les policies locals de Sant Celoni i Cambrils. La idea inicial consistia a personalitzar els escuts amb el lema #PelsValents i convertir aquest distintiu en una eina de sensibilització i recaptació per a la investigació del càncer infantil. Aquell primer gest, pensat per sumar “escut a escut”, ha acabat creant un moviment solidari d’abast estatal.
Amb els anys, la iniciativa ha anat sumant adhesions fins a agrupar gairebé 200 cossos policials i de seguretat. A la xarxa s’hi han incorporat policies locals d’arreu, però també cossos portuaris, Policia Nacional, agrupacions de Protecció Civil, Agents Rurals, el SEM, ADF i altres col·lectius vinculats a la seguretat i les emergències. La participació s’ha traduït tant en l’adquisició dels escuts solidaris com en la implicació en activitats i propostes que han fet créixer la recaptació any rere any.
En aquest camí, la Policia Local de Caldes no només hi figura com a fundadora, sinó que manté el paper actiu en la difusió del projecte i en l’organització d’accions solidàries al municipi. Entre elles, destaca la marxa solidària anual de Caldes de Malavella, que s’ha consolidat al calendari local i s’ha convertit en una de les cites recurrents del projecte al territori. La vuitena edició de la Marxa pels Valents de Caldes de Malavella se celebrarà l’1 de març de 2026.
En el marc de l’acte d'entrega del xec, el cap de la Policia local de Caldes de Malavella Xavi Muñoz va subratllar l’origen i l’evolució de la iniciativa amb aquestes paraules:
“Quan vam començar, només volíem aportar el nostre petit gra de sorra perquè cap infant i cap família se sentissin sols davant d'una malaltia tan dura. Veure com aquella idea ha crescut fins a mobilitzar centenars de cossos policials és emocionant i ens omple d’orgull. Caldes és part d’aquest camí des del primer dia, i seguirem estant-hi mentre faci falta.”
Activitats i figueres
La iniciativa ha ampliat també el seu “motor” de recaptació. Tot i que els escuts #PelsValents continuen sent el símbol més reconeixible, l’associació ha anat incorporant un catàleg de productes solidaris —com dessuadores, agendes, tubulars i samarretes— i fins i tot articles com auriculars Bluetooth o rellotges intel·ligents personalitzats. En paral·lel, s’han impulsat activitats i esdeveniments arreu, des d’accions vinculades a Sant Jordi o fires de Nadal fins a cites esportives i solidàries com el Torneig de Futbol IPA a Cambrils o la Mastercup Regatta, entre altres.
Una altra pota del projecte és la creació de figures com en Valentí, símbol dels infants que fan front al diagnòstic del càncer, i la incorporació de la Valentina, que amplia aquest imaginari associat a l’esperança i el suport a les famílies.
L’alcalde de Caldes de Malavella, Sergi Mir, va posar l’accent en el paper del municipi i del cos policial en aquesta trajectòria: “La nostra Policia Local és exemple de compromís i humanitat. Que una iniciativa nascuda aquí hagi tingut un impacte tan gran mostra la força de la solidaritat quan neix del territori i de les persones que en formen part. Des de l’Ajuntament, continuarem donant suport a projectes que, com Pels Valents, milloren la vida dels infants i reforcen els valors del nostre poble.”
Diversos recursos
Més enllà de la xifra, des del projecte es recorda que els recursos recaptats han servit per donar suport a diferents necessitats de Sant Joan de Déu: des de aportacions vinculades al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona fins al suport a la recerca, l’adquisició d’equips de laboratori i projectes assistencials com la Unitat d’Oncologia Pediàtrica Integrativa (UOPI).
