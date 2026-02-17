El Centre Integral de Serveis de Maçanet de la Selva obté una valoració de 9,05 i una ocupació del 92%
El CIS-SAIAR, en marxa des de l’estiu del 2024, suma 609 serveis de perruqueria i preveu ampliar places i incorporar podologia el 2026
El Centre Integral de Serveis (CIS)-SAIAR de Maçanet de la Selva ha tancat l’any 2025 amb una valoració global del servei de 9,05 sobre 10 i una ocupació del 92%. Actualment, el centre té 22 places públiques ocupades.
L’alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras, ha destacat la importància del servei perquè és "un goig veure com les persones grans poden decidir com volen envellir i fer-ho en un entorn que senten com casa seva". Remarca que "era un servei molt esperat, que els permet envellir a prop del seu entorn, al costat de familiars, amics i veïns”.
Durant el darrer any, el CIS-SAIAR ha mantingut plenes les 20 de les 20 places públiques disponibles. Del total de 25 places del centre, 18 han estat ocupades per persones del municipi de Maçanet de la Selva i 5 per usuaris procedents de municipis propers com Fogars de la Selva, Sils i Vidreres.
Pel que fa a l’ús del servei, 19 persones han fet jornada completa de 8 hores, mentre que 4 han assistit en règim de mitja jornada (4 hores). En l’àmbit d’activitat i serveis, durant el 2025 s’han realitzat 609 serveis de perruqueria, i de cara al 2026 està prevista la incorporació del servei de podologia.
Les valoracions també reflecteixen un alt grau de satisfacció. Les persones usuàries han puntuat el personal amb un 8,86 sobre 10 i el centre amb un 9,05. Per la seva banda, les famílies han valorat el personal amb un 9,47 i el centre amb un 9,16. Aquestes dades, juntament amb l’elevada ocupació i el volum d’activitat, posen en relleu la bona acollida del servei.
Ampliació de places
De cara als pròxims mesos, i a l’espera de l’autorització de la Generalitat, està prevista l’ampliació de places, que permetrà passar de 20 a 25 places públiques, amb una capacitat total de 30 places: 25 públiques i 5 privades.
Al llarg del 2025, el centre ha desenvolupat diverses activitats per afavorir l’activació física, cognitiva, sensorial, lectoescriptora, emocional i gastronòmica dels usuaris. També s’han organitzat sortides per conèixer l’entorn proper, a més de celebracions i trobades dins i fora del centre. El CIS-SAIAR ha comptat igualment amb la col·laboració de persones i entitats del municipi en activitats com costura i lectura.
El CIS-SAIAR de Maçanet de la Selva, gestionat per SUMAR Acció Social, és un centre d’atenció integral adreçat a persones de més de 65 anys amb grau de dependència oficial, que necessiten diferents serveis per millorar la seva qualitat de vida i sentir-se acompanyats. El servei es va posar en marxa a l’estiu del 2024.
