Desallotgen una empresa d'Arbúcies per l'incendi d'una màquina
Els Bombers han pogut sufocar el foc i el fum no ha afectat la nau
Ensurt aquest dimarts al matí per un incendi en una empresa de reciclatge d’Arbúcies.
L’avís s’ha rebut cap a un quart de set del matí en una companyia ubicada a l’antiga carrossera Noge, a la carretera de Sant Hilari. Fins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers. Quan han arribat, els treballadors ja s’havien desallotjat de les instal·lacions com marquen els protocols.
Els Bombers han localitzat el focus a l’exterior de la planta: era una màquina comptadora. Han extingit el foc i han refredat la maquinària. També han entrat a la nau i han confirmat que, tot i el fum intens, aquest no havia penetrat a l’interior.
Cap a tres quarts de set del matí, els treballadors han pogut tornar a dins i reprendre l’activitat, segons informa el cos d'emergències.
En aquest servei també hi han actuat el SEM i la Policia Local d'Arbúcies.
