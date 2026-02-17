Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desallotgen una empresa d'Arbúcies per l'incendi d'una màquina

Els Bombers han pogut sufocar el foc i el fum no ha afectat la nau

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu.

Eva Batlle

Arbúcies

Ensurt aquest dimarts al matí per un incendi en una empresa de reciclatge d’Arbúcies.

L’avís s’ha rebut cap a un quart de set del matí en una companyia ubicada a l’antiga carrossera Noge, a la carretera de Sant Hilari. Fins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers. Quan han arribat, els treballadors ja s’havien desallotjat de les instal·lacions com marquen els protocols.

Els Bombers han localitzat el focus a l’exterior de la planta: era una màquina comptadora. Han extingit el foc i han refredat la maquinària. També han entrat a la nau i han confirmat que, tot i el fum intens, aquest no havia penetrat a l’interior.

Cap a tres quarts de set del matí, els treballadors han pogut tornar a dins i reprendre l’activitat, segons informa el cos d'emergències.

En aquest servei també hi han actuat el SEM i la Policia Local d'Arbúcies.

