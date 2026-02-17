Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Museu Romà de Blanes s'impulsa amb xerrades i un espectacle amb degustacions gastronòmiques

L'Ajuntament ha programat un cicle que comença divendres per apropar a la ciutadania el Centre d'Interpretació Blandae Ciutat Romana

El centre d'interpretació, en una imatge d'arxiu.

El centre d'interpretació, en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Blanes

Blanes

El Centre d’Interpretació Blandae Ciutat Romana (CBR), el primer museu de Blanes dedicat a donar a conèixer l’antiga ciutat romana, es va inaugurar fa mig any. En els darrers anys s'han fet excavacions arqueològiques la Penya dels Padrets. Des de la seva obertura, el 17 de juliol, el conegut com a Museu Romà de Blanes ha rebut un gran nombre de visitants i ara es portaran a terme noves activitats per dinamitzar l'espai.

El Departament d’Arxiu i Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Blanes ha organitzat un cicle de tres activitats que es duran a terme durant els mesos de febrer, març i abril. Totes s’han programat en divendres a les 18 h al CBR, situat al barri de Sa Massaneda.

‘De Pompeia a Blandae’, amb Ricard Ferrer

El cicle s’encetarà aquest divendres 20 de febrer amb la xerrada ‘De Pompeia a Blandae’, a càrrec del pintor blanenc Ricard Ferrer. Especialista en la tècnica del fresc romà, Ferrer és també l’autor del mural que decora el sostre del Centre d’Interpretació, un espai que antigament havia estat una capella i que popularment és conegut com la “Capella Sixtina” de Blanes per la seva similitud amb l’obra de Michelangelo Buonarroti.

Durant la conferència, l’artista explicarà en què consisteix la tècnica del fresc romà i desvelarà els detalls i la simbologia del mural d’inspiració grega que va realitzar a principis del segle XXI per encàrrec de l’Ajuntament, quan l’espai es va transformar en centre cultural. Format en els moviments d’avantguarda dels anys 60 entorn de Dau al Set, Ferrer va aprendre als tallers de figures com Salvador Dalí, Joan Ponç i Bartomeu Massot.

Teatre i gastronomia amb ‘In Cavpona’

La segona proposta arribarà el 20 de març amb ‘In Cavpona’, un monòleg històric amb degustació gastronòmica a càrrec de la companyia ‘Magister Fabvlarvm’, especialitzada en recreacions històriques. L’espectacle, d’una hora i mitja de durada, utilitza el teatre com a eina de divulgació del passat.

El protagonista és Tiberivs, un home lliure del segle I que regenta una cavpona —una fonda a peu de muralla— i que comparteix amb els seus clients vivències i records del seu passat. La proposta combina rigor històric amb entreteniment i permetrà als assistents tastar cuina romana autèntica. En aquest cas, l’entrada té un preu de 10 euros.

Noves troballes arqueològiques

El cicle es tancarà el 10 d’abril amb una xerrada a càrrec de l’arqueòleg Joan Llinàs, director de les excavacions al jaciment romà de la Penya dels Padrets. Llinàs parlarà de les darreres campanyes i de les noves restes recuperades, així com dels secrets que han sortit a la llum gràcies als treballs arqueològics.

El nou museu, situat al centre històric de la vila, exposa diverses peces que permeten explorar com era la ciutat romana, quines eren les activitats comercials i econòmiques de l'època, a banda d'elements que formaven part de la seva vida quotidiana.

