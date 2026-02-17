Pacte de silenci al judici entre quatre acusats per una baralla a cops de martell a Maçanet de la Selva
Els testimonis, familiars dels processats, s'acullen a la dispensa de declarar, però el fiscal manté l'acusació
Pacte de silenci al judici entre quatre acusats per una baralla a cops de martell a Maçanet de la Selva que va tenir lloc la tarda el 23 de març del 2019. A la sala de vistes de l'Audiència de Girona, els processats han optat per no contestar a cap pregunta i tres testimonis dels fets, familiars dels acusats, s'han acollit a la dispensa de declarar. Després d'això, el fiscal ha renunciat a interrogar els altres testimonis i perits. Tot i això, ha mantingut la petició de fins a 7 anys de presó per delictes de lesions, lesions lleus i danys, perquè sosté que tres dies després de la batussa un dels acusats va llançar un còctel Molotov contra una casa de Vidreres on vivien implicats en la baralla. Les defenses demanen l'absolució.
Segons recull l'escrit d'acusació del fiscal, dos dels acusats estaven xerrant al costat dels seus vehicles a peu de la carretera d'entrada a la urbanització Montbarbat de Maçanet.
En aquell moment, "van aparèixer" els altres dos processats a bord d'un altre cotxe i va començar una persecució entre ells.
Uns minuts després, tots van parar els motors, van baixar dels vehicles i van començar una baralla "sense que consti que creuessin paraules". Segons l'acusació pública, un dels implicats duia un martell i un altre una navalla. "Van començar a clavar-se cops mútuament", indica el fiscal.
Durant la batussa, la fiscalia sosté que un d'ells va empentar la dona d'un altre processat contra una tanca i la va fer caure a terra. "Després d'això, es va situar damunt d'ella i li va començar a clavar cops amb el puny al cap i a l'espatlla esquerra", afegeix. Això va motivar que intervingués la seva parella amb la intenció de ventar-li un cop de martell a l'agressor.
Tots dos van caure a terra i van forcejar. Durant la baralla, es van mossegar mútuament al nas i a la barbeta, fins que un altre processat va anar a socórrer el seu familiar i va colpejar "diversos cops al cap" un dels sospitosos "amb un martell".
L'acusació pública remarca que el quart implicat va "ruixar diverses vegades" els dos rivals amb un esprai de defensa a la zona dels ulls.
Dos homes per una banda i dos més per l'altra s'han assegut al banc dels acusats de la secció tercera de l'Audiència de Girona acusats d'haver participat en la baralla.
La fiscalia n'acusa tres d'ells de delictes de lesions i lesions lleus i s'enfronten a penes que van des del 840 euros de multa fins als 6 anys de presó.
Per al quart, el fiscal eleva la petició a 7 anys de presó i multa de 420 euros perquè hi afegeix un delicte danys. L'acusació pública considera que, tres dies després de la baralla, va anar amb altres persones a qui no han pogut identificar fins a una casa de Vidreres on vivia un dels rivals, juntament amb la seva dona i fills, i va llançar un còctel Molotov des de l'exterior. L'artefacte va impactar contra una balustrada "provocant una deflagració", que va provocar "l'ennegriment" de part de la façana de l'habitatge.
Ningú declara
El cas ha arribat a judici aquest dimarts a l'Audiència de Girona, però ha durat ben poc. Ha començat amb la declaració dels acusats, que s'han acollit al dret a no declarar. Després, era el torn de tres testimonis directes, però tots són familiars dels processats i s'han acollit a la dispensa legal que no els obliga a contestar cap de les preguntes al judici.
El fiscal ha renunciat a interrogar la resta de testimonis i perits. Tot i això, ha mantingut la petició de condemna. Les defenses demanen l'absolució perquè consideren que, sense declaracions de testimonis, no hi ha proves per enervar la presumpció d'innocència. El judici ha quedat vist per a sentència.
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Busquen una dona de 45 anys desapareguda des de fa 10 dies a Blanes
- Junts prepara una gira de Puigdemont per Catalunya com a 'revulsiu
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula