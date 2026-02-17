Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sols RepsolElha i LáserumControl EmpuriabravaIncendi ManlleuGirona - Barçacarnavals
instagramlinkedin

Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada

Dues dones l’han ajudat a sortir del mar a la zona de Blanes Centre i, en empitjorar, el SEM l’ha tralladat a l'hospital de la Vall d'Hebron en helicòpter

Rescat d'una banyista a Blanes.

Rescat d'una banyista a Blanes. / ajuntament de Blanes

Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

Una veïna de Blanes d'entre 60 i 70 anys ha acabat evacuada aquest dimarts al migdia en helicòpter del SEM a l’Hospital Vall d’Hebron després de patir un incident mentre es banyava al mar a la platja de Blanes Centre, a tocar de l’espigó exterior del Club de Vela.

Segons han informat fonts municipals, la banyista ha tingut dificultats per sortir de l’aigua pel seu propi peu a causa del mar de fons. Una onada l’ha arrossegat i rebolcat i, en primera instància, dues dones que eren a la platja l’han ajudat a sortir-ne en adonar-se de la situació.

Fins al lloc s’hi han desplaçat patrulles de la Policia Local de Blanes i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que han ajudat en les tasques d'evacuació de la dona. Tot i que inicialment no semblava que el succés tingués conseqüències greus, un cop a la sorra la dona ha començat a trobar-se malament i ha deixat de respondre als estímuls.

Notícies relacionades

Després de l’exploració del metge del SEM, s’ha determinat la necessitat de traslladar-la en helicòpter a un centre hospitalari per a una atenció més especialitzada. En el dispositiu d’evacuació hi han participat quatre patrulles de la Policia Local de Blanes i dues ambulàncies del SEM. La dona ha estat traslladada conscient cap a la Vall d’Hebron, on havia de ser avaluada per possibles lesions.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents