Riells i Viabrea esclata per un tall de llum de 35 hores
Queixa formal per la gestió de l’avaria elèctrica: “informacions contradictòries” i cap resposta al telèfon
L’Ajuntament de Riells i Viabrea ha carregat contra E-Distribución (grup Enel) per la gestió d’un tall de llum arran de les ventades de la setmana passada. Segons el consistori, dos carrers van estar més de 35 hores sense subministrament i no van aconseguir resposta al telèfon d’incidències. L’Ajuntament també denuncia que, durant l’episodi, van rebre informacions contradictòries.
Segons el comunicat municipal, les fortes ventades van provocar que dos carrers quedessin sense subministrament elèctric durant més de 35 hores, una afectació que va impactar directament en els veïns i veïnes.
En un primer moment, la companyia va informar que la incidència es devia a una avaria en un transformador i que s’havia pogut reparar, però, segons l’Ajuntament, les interrupcions del servei van persistir.
Sense resposta al telèfon d’incidències
Davant la continuïtat del tall, el consistori assegura que va intentar contactar amb el telèfon d’atenció d’incidències facilitat per l’empresa sense obtenir cap resposta, “tot i la gravetat de la situació”, i amb una afectació directa sobre la ciutadania.
Finalment, i segons l’Ajuntament, va ser la intervenció dels serveis tècnics municipals la que va permetre establir contacte amb la companyia “per altres vies” i desencallar la incidència.
El comunicat afegeix que, gràcies a la “insistència reiterada” del consistori, es va dur a terme una nova revisió tècnica, durant la qual es va detectar un segon transformador avariat, fet que explicaria que el problema no quedés resolt amb la primera reparació.
Queixa per “informacions contradictòries”
L’Ajuntament afirma que, durant tot el procés, tant els veïns com la mateixa administració municipal van rebre informacions contradictòries, amb respostes “poc clares i canviants” per part de la companyia.
Segons el consistori, aquesta gestió va generar “confusió” i “malestar” i una sensació de manca de control i responsabilitat davant d’una incidència que qualifica de greu.
Per això, des de l’Ajuntament consideren “inacceptable” la manca d’atenció en situacions d’emergència i reclamen a E-Distribución un servei “més eficient, àgil i responsable”, sobretot en episodis de meteorologia adversa, quan el subministrament elèctric és essencial per garantir la seguretat i el benestar de la ciutadania.
Demanen inversions a la xarxa de mitja tensió
A més, el consistori també lamenta la “manca d’inversió” a la xarxa de mitja tensió del municipi per assegurar la continuïtat i la qualitat del servei elèctric.
Segons el comunicat, la reiteració d’avaries i la vulnerabilitat de la xarxa davant episodis meteorològics adversos evidencien la necessitat d’actuacions preventives i de millora “que no es poden continuar ajornant”.
L’Ajuntament de Riells i Viabrea assegura que continuarà defensant els drets dels veïns i veïnes i exigint un servei públic de qualitat per part de les empreses subministradores.
