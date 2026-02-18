Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Atropellen una adolescent de 14 anys en un pas de vianants a Lloret de Mar

La Policia Local denuncia el conductor per no respectar el senyal

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Eva Batlle

Lloret de Mar

Una adolescent de 14 anys va resultar ferida aquest dimarts al matí després de ser atropellada mentre creuava per un pas de vianants a Lloret de Mar.

La Policia Local va rebre l’avís a través del 112 cap a tres quarts de vuit del matí per un accident a l’avinguda de les Alegries, a l’altura del número 4. Fins al lloc s’hi va desplaçar una patrulla, juntament amb el SEM i una dotació dels Bombers, mentre una segona unitat policial donava suport regulant el trànsit.

El SEM va traslladar la noia a l’Hospital Comarcal de Blanes, ferida de caràcter lleu. En tractar-se d’una menor, i per protocol, no podia ser evacuada sola, de manera que la Policia Local va acompanyar l’ambulància fins al centre hospitalari, on l’esperava la seva mare.

La Policia Local va instruir l’atestat i va denunciar el conductor per no respectar el pas de vianants. Segons fonts oficials, el vehicle circulava per l’avinguda Vila de Blanes i, en incorporar-se a l’avinguda de les Alegries, el conductor no va veure la menor, que travessava pel pas de vianants, i la va atropellar. El conductor va assegurar als agents que no la va detectar perquè tenia el vidre del vehicle entelat. Tot i això, els agents el van denunciar.

