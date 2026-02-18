Atropellen una adolescent de 14 anys en un pas de vianants a Lloret de Mar
La Policia Local denuncia el conductor per no respectar el senyal
Una adolescent de 14 anys va resultar ferida aquest dimarts al matí després de ser atropellada mentre creuava per un pas de vianants a Lloret de Mar.
La Policia Local va rebre l’avís a través del 112 cap a tres quarts de vuit del matí per un accident a l’avinguda de les Alegries, a l’altura del número 4. Fins al lloc s’hi va desplaçar una patrulla, juntament amb el SEM i una dotació dels Bombers, mentre una segona unitat policial donava suport regulant el trànsit.
El SEM va traslladar la noia a l’Hospital Comarcal de Blanes, ferida de caràcter lleu. En tractar-se d’una menor, i per protocol, no podia ser evacuada sola, de manera que la Policia Local va acompanyar l’ambulància fins al centre hospitalari, on l’esperava la seva mare.
"El vidre entelat"
La Policia Local va instruir l’atestat i va denunciar el conductor per no respectar el pas de vianants. Segons fonts oficials, el vehicle circulava per l’avinguda Vila de Blanes i, en incorporar-se a l’avinguda de les Alegries, el conductor no va veure la menor, que travessava pel pas de vianants, i la va atropellar. El conductor va assegurar als agents que no la va detectar perquè tenia el vidre del vehicle entelat. Tot i això, els agents el van denunciar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada