La Corporació de Salut de la Selva incorpora la intel·ligència artificial en l'atenció a domicili
El projecte ha obtingut una beca FIS, una de les més competitives en recerca sanitària a nivell estatal, fet que permetrà accelerar la implantació al centre sanitari
El servei d’Atenció Domiciliària Integral (ADI) de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha estat pioner en la implantació de la intel·ligència artificial generativa en l’atenció a domicili. Un projecte únic a Catalunya que va engegar el març de 2025 amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció al pacient -afavorint una relació més directe i propera amb el professional sanitari- i reduir la càrrega administrativa dels equips, millorant l’eficiència, la precisió i la qualitat en la documentació clínica, així com la detecció precoç de possibles senyals d’alerta.
Des de l’inici del projecte, professionals sanitaris de la Corporació han treballat per preparar aquesta eina d’intel·ligència artificial generativa, desenvolupada per l’empresa tecnològica Llamalitica, tant per a les necessitats dels pacients com dels professionals.
Funcionament de l’eina
El projecte es basa en una aplicació que enregistra tota la informació rellevant que es genera durant la visita del professional sanitari al domicili del pacient. Un cop finalitzada la gravació, l’eina transcriu automàticament la conversa i, si escau, assenyala, possibles aspectes clínics que no s’hagin abordat, oferint al professional l’oportunitat de completar la informació durant la mateixa visita.
En acabar, i després de la validació del professional, la informació s’integra de manera immediata a la història clínica del pacient. Aquest sistema garanteix un flux d’informació bidireccional i en temps real entre l’atenció domiciliària i l’hospitalària, facilitant una visió clínica compartida i contínua del pacient.
Projecte avalat pel Fons d’Investigació Sanitària
El projecte ha obtingut finançament de l’Institut de Salut Carlos III, en el marc de la convocatòria dels Fons d’Investigació Sanitària (FIS) del Ministeri de Sanitat. Un reconeixement de prestigi dins de l’àmbit de la recerca sanitària estatal. I es converteix, a més, en un dels 6 projectes de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) que ha rebut fons de l’Institut de Salut Carlos III.
Aquest finançament permetrà accelerar el procés d’implementació de la tecnologia al servei d’Atenció Domiciliària de la Corporació i consolida el projecte com una iniciativa innovadora i amb un alt potencial d’impacte en el model assistencial.
