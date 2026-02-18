Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Foc en una casa de Riudarenes per l'incendi de les bateries de les plaques solars

L’incendi ha afectat completament la planta baixa i el fum s’ha escampat per la primera planta

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Eva Batlle

Riudarenes

L’incendi originat a les bateries d’unes plaques solars d’una casa de Riudarenes ha provocat danys a l’habitatge.

El foc es va declarar cap a tres quarts d’onze de la nit de dimarts en una casa de quatre plantes del carrer dels Geranis i va obligar a mobilitzar quatre dotacions dels Bombers.

Quan els efectius van arribar, van trobar les flames focalitzades a la planta baixa, on hi ha instal·lades les bateries del sistema fotovoltaic. El foc va afectar tota aquesta planta, també per l’alta temperatura generada.

A conseqüència de l’incendi, el fum es va estendre fins a la primera planta i hi va deixar afectacions. Un cop extingides les flames, els Bombers van fer tasques de ventilació.

Sortosament, el succés es va saldar sense ferits.

