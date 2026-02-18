Foc en una casa de Riudarenes per l'incendi de les bateries de les plaques solars
L’incendi ha afectat completament la planta baixa i el fum s’ha escampat per la primera planta
L’incendi originat a les bateries d’unes plaques solars d’una casa de Riudarenes ha provocat danys a l’habitatge.
El foc es va declarar cap a tres quarts d’onze de la nit de dimarts en una casa de quatre plantes del carrer dels Geranis i va obligar a mobilitzar quatre dotacions dels Bombers.
Quan els efectius van arribar, van trobar les flames focalitzades a la planta baixa, on hi ha instal·lades les bateries del sistema fotovoltaic. El foc va afectar tota aquesta planta, també per l’alta temperatura generada.
A conseqüència de l’incendi, el fum es va estendre fins a la primera planta i hi va deixar afectacions. Un cop extingides les flames, els Bombers van fer tasques de ventilació.
Sortosament, el succés es va saldar sense ferits.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada