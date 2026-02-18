Llobret obre el procés per a 12 pisos de lloquer assequible
Situats al carrer del Carme estan adreçats a persones d'entre 18 i 35 anys i tenen, entre una i tres habitacions
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha obert la primera promoció de pisos municipals de lloguer assequible. Són 12 habitatges al carrer del Carme. S'ha obert el procés d'adjudicació. L'alcalde, Adrià Lamelas, remarca que "millorar les polítiques d’habitatge és una prioritat i en aquest també fomentem l’emancipació i l’arrelament de la població jove al municipi”.
Els pisos, sense plaça d’aparcament, disposen d’una, dues o tres habitacions i superfícies adaptades a cada cas.
Els habitatges s’adjudicaran en règim de lloguer, sense opció de compra, amb contractes de set anys de durada. El preu del lloguer es calcula en funció de la superfície útil de cada pis, amb un import de 7,12 euros per metre quadrat, als quals cal afegir les despeses comunitàries ordinàries i les taxes corresponents. La renda s’actualitzarà anualment d’acord amb l’IPC. Són habitatges d'entre 46 i 133 metres quadrats útils.
Per poder participar en la convocatòria, cal complir diversos requisits, com ara estar empadronat o empadronada a Lloret de Mar amb una antiguitat mínima de tres anys, tenir entre 18 i 35 anys en el moment de la publicació de la convocatòria, no disposar d’un habitatge en propietat i complir els límits d’ingressos mínims i màxims establerts a les bases. A més, el cost del lloguer no pot superar el 30% dels ingressos de la unitat de convivència.
L’Ajuntament recorda que la sol·licitud l’ha de presentar la persona titular de la unitat de convivència, que serà qui constarà com a titular del contracte de lloguer en cas de resultar adjudicatària d’un habitatge. En el moment de fer la sol·licitud, caldrà escollir una sola tipologia de pis (A, B o C), segons el nombre de persones que formen la unitat de convivència, i assegurar-se que es compleixen tots els requisits de la convocatòria.
Les sol·licituds es podran presentar dins el termini establert a la convocatòria, preferentment de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, o bé de forma presencial a l’Oficina Local d’Habitatge o mitjançant l’Oficina de Correus.
L’adjudicació dels habitatges es farà mitjançant un sorteig públic entre totes les persones admeses. Un cop fet el sorteig, també es crearà una llista d’espera per cobrir possibles vacants que es puguin produir durant els tres primers anys.
Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte Lloret al Teu costat on l’Ajuntament de Lloret de Mar reforça el seu compromís amb les polítiques d’habitatge i amb el suport a la població jove del municipi.
Aquest bloc és de propietat municipal i fins abans d'iniciar la reforma estava tancat. Es van invertir 422.000 euros per posar-los a punt.
