"Sa Colla Brava" i "Que Vingui Qui Vulgui" guanyen el Concurs de Carrosses i Comparses del Carnaval de Blanes
El municipi ha entregat 6500 euros en 15 premis
"Sa Colla Brava" i "Que Vingui Qui Vulgui" guanyen el Concurs de Carrosses i Comparses del Carnaval 2026 a Blanes, que ha repartit 6.500 € en metàl·lic i trofeus. Han guanyat el primer premi de comparses i el d’entitats blanenques i de l’altra el de comparses respectivament, en una edició on la Rua de Carnestoltes aplegava divuit colles i vint-i-nou carrosses, sumant un miler de participants.
En la categoria de millors carrosses i comparses d’entitats de Blanes el primer lloc ha estat per "Sa Colla Brava" amb la gresca "Un 23 d'abril..."; el segon lloc per a "Que vingui Qui Vulgui" amb el motiu "Kaelum" i el tercer per a "Bendita Locura" amb la disfressa "Adrenalina". Els tres guardons que es van entregar xxx estan dotats amb 1.100, 600 i 400 euros respectivament.
Per la seva banda, en la categoria de millors carrosses, on concorrien tant les colles de Blanes com les foranies, el primer premi ha estat per "Que Vingui Qui Vulgui" de Blanes; el segon l’ha guanyat "Sa Colla Brava" de Blanes; el tercer per a la "Colla Encantats" de Lloret de Mar amb "Deus Lauretum-deus i deesses del Llaurer"; a la quarta posició s’ha situat la "Comparsa Tribala" amb "Sedna"; el cinquè premi l’ha guanyat "Els Xul@s de Pineda" amb "Les temptacions de les amazones"; i finalment el sisè guardó ha estat per la "Colla Bon Rotllo" de Riells i Viabrea amb la disfressa "Selene i els guardians de la lluna de plata". En aquest apartat els premis anaven des de 1.200 € fins a 100 €.
En la categoria de Carrosses, el jurat ha hagut de valorar originalitat, artesania, efectes visuals i sonors i guarniment; en el de Comparses s’ha puntuat originalitat, coreografia, vestuari i maquillatge; i finalment per decidir la classificació de les entitats blanenques s’ha puntuat l’originalitat, la coreografia, el vestuari i maquillatge, així com el guarniment de les carrosses.
Els premis es van entregar dimarts al vespre a la sala de plens. El Carnaval de Blanes tindrà divendres el Carnaval Jove després que s'hagués d'ajornar per la pluja, el dia 13.
Divuit colles i comparses, completades per vint-i-nou carrosses van participar en el Carnaval. En aquesta ocasió han participat quatre colles de Blanes, cinc de Lloret, tres de Pineda de Mar, dues de Tordera i sengles grups de Riells i Viabrea, Tossa, Palafolls i Massanes.
D'acord amb les diferents categories s’han repartit els 6.500 € en metàl·lic i un total de quinze premis repartits en tres categories: carrosses, comparses i entitats blanenques. Un cop acabat el lliurament de premis, les colles que van voler van poder consultar la puntuació individual atorgada pel jurat.
