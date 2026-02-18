S'incendia una piscina en un camp de Riudellots de la Selva
El foc va mobilitzar una dotació dels Bombers
Els Bombers van treballar aquest dimarts a la nit en un incendi a Riudellots de la Selva. L’avís es va rebre cinc minuts després de les deu, alertant que cremava una piscina en una zona agrícola propera a l’AP-7.
Fins al lloc s’hi va desplaçar una dotació, que en arribar va confirmar els fets: s’havia incendiat una piscina de fibra situada en un camp. Els efectius van estar-hi aproximadament una hora i van aconseguir sufocar les flames.
Segons el cos d’emergències, el foc no va causar afectacions al terreny agrícola.
