S'incendia una piscina en un camp de Riudellots de la Selva

El foc va mobilitzar una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Riudellots de la Selva

Els Bombers van treballar aquest dimarts a la nit en un incendi a Riudellots de la Selva. L’avís es va rebre cinc minuts després de les deu, alertant que cremava una piscina en una zona agrícola propera a l’AP-7.

Fins al lloc s’hi va desplaçar una dotació, que en arribar va confirmar els fets: s’havia incendiat una piscina de fibra situada en un camp. Els efectius van estar-hi aproximadament una hora i van aconseguir sufocar les flames.

Segons el cos d’emergències, el foc no va causar afectacions al terreny agrícola.

