Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
"Therians" a GironaÀpats de CarnavalPesta porcinaRescat BlanesIncendi ManlleuPerfum falsificat
instagramlinkedin

Tres detencions en poques hores a Blanes: una per tràfic de drogues i dues per ordres de detenció

La unitat canina de la Policia Local també va aixecar cinc actes per tinença d’estupefaents

La gossa Eris, de la K-9 Policia Local de Blanes, amb el material comissat a un dels detinguts.

La gossa Eris, de la K-9 Policia Local de Blanes, amb el material comissat a un dels detinguts. / ajuntament de Blanes

Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

La unitat canina de la Policia Local de Blanes va detenir tres persones en una mateixa jornada de patrullatge durant la tarda-vespre de dilluns. Un dels arrestats està acusat d’un delicte contra la salut pública i, en els altres dos casos, els constava una ordre de cerca, detenció i personació.

Les actuacions van ser possibles arran de diverses identificacions i marcatges del gos policial Eris —una pastora belga malinois—, amb el seu guia caní, l’agent Juanma. A banda de les detencions, la unitat també va aixecar cinc actes per tinença d’estupefaents.

La primera intervenció de la Unitat K-9 es va fer a quarts de sis de la tarda al barri del Control-Horta de la Perla, on es van identificar dues persones davant d’un bar. En comprovar la documentació, la policia va detectar que a una d’elles li constava una ordre de cerca, detenció i personació, i va quedar detinguda. En aquest punt, també es van tramitar actes per tinença d’estupefaents.

La segona actuació va tenir lloc pels volts de quarts de vuit del vespre a l’Estació de Tren. Es van identificar tres persones: a totes tres se’ls va aixecar una acta per tinença d’estupefaents i una d’elles va quedar detinguda en constar-li una ordre de cerca, detenció i personació.

Notícies relacionades

Finalment, la tercera intervenció es va produir a quarts de nou de la nit al barri de Mas Moixa, a tocar d’un supermercat proper a la carretera de l’Estació. En aquest cas, durant l’escorcoll, els agents van localitzar diverses drogues dosificades en una quantitat que, segons les mateixes fonts, es va considerar suficient per atribuir-hi un delicte contra la salut pública, motiu pel qual la persona va ser detinguda, segons informa l'ajuntament.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents