Tres detencions en poques hores a Blanes: una per tràfic de drogues i dues per ordres de detenció
La unitat canina de la Policia Local també va aixecar cinc actes per tinença d’estupefaents
La unitat canina de la Policia Local de Blanes va detenir tres persones en una mateixa jornada de patrullatge durant la tarda-vespre de dilluns. Un dels arrestats està acusat d’un delicte contra la salut pública i, en els altres dos casos, els constava una ordre de cerca, detenció i personació.
Les actuacions van ser possibles arran de diverses identificacions i marcatges del gos policial Eris —una pastora belga malinois—, amb el seu guia caní, l’agent Juanma. A banda de les detencions, la unitat també va aixecar cinc actes per tinença d’estupefaents.
La primera intervenció de la Unitat K-9 es va fer a quarts de sis de la tarda al barri del Control-Horta de la Perla, on es van identificar dues persones davant d’un bar. En comprovar la documentació, la policia va detectar que a una d’elles li constava una ordre de cerca, detenció i personació, i va quedar detinguda. En aquest punt, també es van tramitar actes per tinença d’estupefaents.
La segona actuació va tenir lloc pels volts de quarts de vuit del vespre a l’Estació de Tren. Es van identificar tres persones: a totes tres se’ls va aixecar una acta per tinença d’estupefaents i una d’elles va quedar detinguda en constar-li una ordre de cerca, detenció i personació.
Finalment, la tercera intervenció es va produir a quarts de nou de la nit al barri de Mas Moixa, a tocar d’un supermercat proper a la carretera de l’Estació. En aquest cas, durant l’escorcoll, els agents van localitzar diverses drogues dosificades en una quantitat que, segons les mateixes fonts, es va considerar suficient per atribuir-hi un delicte contra la salut pública, motiu pel qual la persona va ser detinguda, segons informa l'ajuntament.
