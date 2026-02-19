Un informe de l'ACA impedeix aixecar la futura llar d'infants de Tossa de Mar on estava previst i s'haurà de reubicar
El contratemps ha sorgit al final del redactat del projecte i ara s'estudia traslladar-lo a la zona de Mas Font
L'Ajuntament de Tossa de Mar haurà de reubicar la llar d'infants que estava projectada a la zona escolar, al costat de l'escola i l'institut. El motiu és que un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) adverteix que l'equipament està previst sobre una zona de flux preferent de la riera de Tossa, fet que comporta risc per a una possible inundació. De fet, el projecte s'ha aturat quan ja estava al final del redactat, pas previ a l'inici de les obres. L'obra no es podrà duu a terme atenent les noves limitacions que dicta l'ACA, que, però, només afecten a centres escolars. En aquest sentit, la biblioteca que s'està aixecant no es veu sotmesa a aquestes limitacions i, per tant, no es veu afectada.
Tampoc ho estan l'escola i l'institut, atès que es van aixecar fa uns anys, quan encara no estaven vigents les limitacions, segons han indicat fonts del consistori a l'ACN. Aquestes restriccions deriven de la modificació del Reial decret 638/1986, una normativa sectorial de rang superior al planejament urbanístic municipal de l'Ajuntament de Tossa. El POUM de va entrar en vigor l'any 2015, amb anterioritat a aquesta modificació normativa, i fins ara no s'havia produït l'adequació formal del planejament en aquest sector concret.
Des del consistori assenyalen que l'equip de govern havia donat continuïtat a aquest projecte en aquesta ubicació en compliment dels compromisos adquirits en els respectius programes electorals, mantenint aquells projectes estratègics municipals que ja estaven en curs, com la residència de gent gran el museu municipal o la mateixa llar d'infants, que ara s'haurà de reubicar.
Segons aquestes fonts consistorials, ningú els havia advertit d'aquest inconvenient i no ha estat fins al final del redactat que s'ha detectat el problema i la posterior confirmació de l'ACA.
A la zona de Mas Font
Arran d'aquest contratemps, l'Ajuntament de Tossa de Mar estudia reubicar la llar d'infants al sector de Mas Font, a l'avinguda Joan Maragall. En aquest espai és on actualment s'ubica el pati de la llar d'infants municipal situada a la plaça Sant Joan, 1.
D'entrada, el consistori ja ha activat tots els mecanismes administratius i tècnics necessaris per agilitzar els tràmits d'adequació del projecte al nou emplaçament, amb l'objectiu de poder executar les obres com més aviat millor i garantir la construcció de la nova llar d'infants.
L'Ajuntament va encarregar la redacció del projecte i la construcció de la nova llar el setembre de l'any passat.
