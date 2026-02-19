La Policia Local d’Arbúcies tanca el 2025 amb 8.623 serveis i 26 detencions
El cos comptabilitza 28 robatoris a domicilis i 22 furts; el gruix de l’activitat es concentra en seguretat ciutadana i policia administrativa
La Policia Local d’Arbúcies va realitzar 8.623 serveis durant el 2025, segons el balanç anual del cos. L’activitat es va concentrar sobretot en seguretat ciutadana, amb 4.578 actuacions, seguida de policia administrativa (1.751), trànsit (1.481), serveis assistencials (585) i serveis judicials (228).
En l’àmbit penal, al llarg de l’any es van practicar 26 detencions. Pel que fa als delictes contra el patrimoni, el municipi va registrar 31 robatoris: 28 a domicilis, 1 a l’interior de vehicle i 2 a empreses. Paral·lelament, es van comptabilitzar 22 furts i 3 furts a l’interior de vehicle.
El balanç també recull 45 denúncies per danys, 82 comunicacions per pèrdues d’objectes i 91 estafes, un tipus de delicte que el mateix informe vincula sovint a enganys digitals o telefònics.
En l’àmbit administratiu, la Policia Local va tramitar 29 denúncies vinculades a la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana. En matèria de trànsit, es van imposar 489 denúncies i es va instruir una alcoholèmia penal.
Prop de 1.800 trucades
El nombre d’avisos també va marcar part de l’activitat: durant el 2025 es van atendre 1.776 trucades, que van derivar en actuacions de diverses tipologies. En l’atenció a col·lectius vulnerables, la Policia Local va intervenir en 72 serveis relacionats amb menors i en 14 serveis amb gent gran. A més, es van gestionar 72 autoritzacions vinculades a menors.
El regidor de Governació, Antoni Ronda, valora en un comunicat que “aquestes dades dibuixen una Policia Local activa, amb una actuació transversal que abasta des de la seguretat i el compliment de la normativa fins a l’atenció directa a la ciutadania, consolidant-se com un servei essencial per al bon funcionament i la convivència al municipi”.
