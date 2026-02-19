El porc, protagonista a Riudellots en una fira amb degustacions, tallers i activitats d'oci
El municipi posa en relleu en una nova edició de Fiporc, tot el cicle de vida de l'animal
El porc i els seus derivats seran els protagonistes aquest cap de setmana a la fira Fiporc de Riudellots de la Selva. La programació, repartida en diversos espais del municipi, vol posar en relleu tot el cicle de vida de l’animal. Hi haurà degustacions, tallers i altres activitats d'oci.
La jornada de dissabte arrencarà a les 10.30 h amb la passejada de tractors antics, que sortiran del pavelló de Fontajau (Girona), recorreran la ciutat i arribaran a Riudellots, on quedaran exposats a partir de les 12 h. A les 11 h hi haurà una exhibició de farratge de cavalls a càrrec de Xavier Calderó, de Can Calderó.
Durant el mat s’han previst tallers infantils i familiars: pintar globus amb Riud’Art, treballs manuals a càrrec dels joves de 6è, un taller de papiroflèxia i venda de marxandatge. També hi haurà animació pels carrers amb l’associació Batucada UdG i, d’11 a 16 h, un taller de pintar cares organitzat per l’AMPA de l’escola.
L’inauguració oficial serà a les 12 h, amb la participació d’autoritats i l’acompanyament de la colla gegantera de Riudellots, seguida de l’actuació de la coral Les Veus del Cric. Tot seguit es farà la primera representació de l’especejament del porc, que es repetirà a les 16 h.
Diumenge 22 de febrer: balls en línia i noves demostracions
Diumenge, l’animació al carrer amb la Batucada UdG tornarà de 10 a 12 h. De 10 a 13 h, es mantindran els tallers de treballs manuals, la venda de marxandatge i el taller infantil de papiroflèxia. Entre 11 i 13.30 h hi haurà una exhibició de balls en línia a càrrec de Corbi Linedancers.
El taller de pintar cares de l’AMPA es repetirà d’11 a 16 h. A les 12.30 h s’ha programat una nova representació de l’especejament del porc. A la tarda continuarà la venda de marxandatge i a les 16 h es farà una altra representació, seguida de l’entrega de premis del concurs de dibuix “El porquet de Fiporc”.
Esmorzar de forquilla i espai de tast
Durant els dos dies, cada matí hi haurà esmorzar de forquilla de porc i també l’àrea de tast i degustació. El funcionament és a base de tiquets: els visitants els poden comprar als punts de venda i bescanviar-los pels productes que vulguin tastar, a 1 euro per tiquet.
El programa de la Fiporc 2026 s’ha presentat aquest matí en una roda de premsa al Mercat del Lleó de Girona, a càrrec del regidor de Dinamització Econòmica i responsable de la fira, Lluís Barnés, i l’alcalde de Riudellots de la Selva, Josep Lluís Santamaria.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya