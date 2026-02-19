El PP es reuneix amb empresaris de Blanes per a abordar mesures de suport a autònoms i sectors productius
"Sense empreses fortes no hi ha serveis públics sostenibles ni benestar durador”, diu el president provincial popular, Daniel Ruiz
El portaveu del Partit Popular en el Parlament, Juan Fernández, el president provincial del PP a Girona, Daniel Ruiz, i el regidor del PP a l'Ajuntament de Blanes, Pere Robert, van mantenir aquest dijous una trobada amb empresaris i professionals de diferents sectors econòmics del municipi per a analitzar la situació actual i traslladar les propostes del Partit Popular en matèria de suport a autònoms, empreses i teixit productiu.
En la reunió van participar representants de diversos àmbits econòmics de Blanes: hostaleria, fustería, assegurances, turisme, inmobiliari, comerç tèxtil i arquitectura. Durant la trobada, els empresaris van exposar les principals dificultats que afronten actualment, com la pressió fiscal elevada, increment de costos energètics i laborals, excés de burocràcia, inseguretat jurídica i pèrdua de competitivitat enfront d'altres territoris.
Juan Fernández va destacar que “Catalunya necessita un gir econòmic que situï a autònoms i empreses en el centre de l'acció política”. En aquest sentit, va explicar que el PP defensa la reducció de la pressió fiscal sobre autònoms i pimes, la simplificació administrativa real i l'eliminació de traves burocràtiques. A banda, els populars donen suport a sectors estratègics de Blanes com el turisme i el comerç. El portaveu popular va lamentar que actualment a Catalunya es “castiga a l'emprenedor, que es qui genera riquesa i ocupació”.
El president provincial del PP a Girona va posar en valor la importància d'escoltar directament els sectors productius del territori i va assegurar que “sense empreses fortes no hi ha serveis públics sostenibles ni benestar durador”. Els populars seguiran mantenint trobades sectorials en diferents municipis de la província per a traslladar les seves propostes econòmiques i recollir les demandes reals del teixit productiu.
