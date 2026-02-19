Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El PP es reuneix amb empresaris de Blanes per a abordar mesures de suport a autònoms i sectors productius

"Sense empreses fortes no hi ha serveis públics sostenibles ni benestar durador”, diu el president provincial popular, Daniel Ruiz

Juan Fernández, Daniel Ruiz i Pere Robert, en la trobada del PP amb empresaris i professionals de Blanes.

Juan Fernández, Daniel Ruiz i Pere Robert, en la trobada del PP amb empresaris i professionals de Blanes. / DdG

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Blanes

El portaveu del Partit Popular en el Parlament, Juan Fernández, el president provincial del PP a Girona, Daniel Ruiz, i el regidor del PP a l'Ajuntament de Blanes, Pere Robert, van mantenir aquest dijous una trobada amb empresaris i professionals de diferents sectors econòmics del municipi per a analitzar la situació actual i traslladar les propostes del Partit Popular en matèria de suport a autònoms, empreses i teixit productiu.

En la reunió van participar representants de diversos àmbits econòmics de Blanes: hostaleria, fustería, assegurances, turisme, inmobiliari, comerç tèxtil i arquitectura. Durant la trobada, els empresaris van exposar les principals dificultats que afronten actualment, com la pressió fiscal elevada, increment de costos energètics i laborals, excés de burocràcia, inseguretat jurídica i pèrdua de competitivitat enfront d'altres territoris.

Juan Fernández va destacar que “Catalunya necessita un gir econòmic que situï a autònoms i empreses en el centre de l'acció política”. En aquest sentit, va explicar que el PP defensa la reducció de la pressió fiscal sobre autònoms i pimes, la simplificació administrativa real i l'eliminació de traves burocràtiques. A banda, els populars donen suport a sectors estratègics de Blanes com el turisme i el comerç. El portaveu popular va lamentar que actualment a Catalunya es “castiga a l'emprenedor, que es qui genera riquesa i ocupació”.

Notícies relacionades

El president provincial del PP a Girona va posar en valor la importància d'escoltar directament els sectors productius del territori i va assegurar que “sense empreses fortes no hi ha serveis públics sostenibles ni benestar durador”. Els populars seguiran mantenint trobades sectorials en diferents municipis de la província per a traslladar les seves propostes econòmiques i recollir les demandes reals del teixit productiu.

