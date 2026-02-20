Denunciats dos conductors beguts i un de drogat en un control a Vidreres
La Policia Local i els Mossos també aixequen actes per tinença d'estupefaents
Tres conductors han acabat denunciats en un control preventiu de seguretat viària fet a Vidreres en un dispositiu conjunt de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. L’actuació, amb participació de la unitat canina (K9) de la Policia Local i la unitat de Trànsit dels Mossos, va incloure proves d’alcoholèmia i drogues, així com la revisió de documentació i assegurances.
Segons la informació facilitada per l'ajuntament, els agents també van inspeccionar vehicles i les condicions de circulació, i van fer tasques de detecció de substàncies estupefaents amb el suport del gos policial.
Com a resultat del dispositiu, dues persones van ser denunciades per conduir sota els efectes de l’alcohol i una tercera per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents. A més, durant el control es van aixecar diverses actes per tinença de drogues.
