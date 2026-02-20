Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironadelictes GironaOriol CardonaAndreu d'AnglaterraBalandrauBig Joe Quartviolador Barcelona
instagramlinkedin

Denunciats dos conductors beguts i un de drogat en un control a Vidreres

La Policia Local i els Mossos també aixequen actes per tinença d'estupefaents

Un moment del control policial a Vidreres.

Un moment del control policial a Vidreres. / ajuntament de Vidreres

Eva Batlle

Eva Batlle

Vidreres

Tres conductors han acabat denunciats en un control preventiu de seguretat viària fet a Vidreres en un dispositiu conjunt de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. L’actuació, amb participació de la unitat canina (K9) de la Policia Local i la unitat de Trànsit dels Mossos, va incloure proves d’alcoholèmia i drogues, així com la revisió de documentació i assegurances.

Segons la informació facilitada per l'ajuntament, els agents també van inspeccionar vehicles i les condicions de circulació, i van fer tasques de detecció de substàncies estupefaents amb el suport del gos policial.

Notícies relacionades

Com a resultat del dispositiu, dues persones van ser denunciades per conduir sota els efectes de l’alcohol i una tercera per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents. A més, durant el control es van aixecar diverses actes per tinença de drogues.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
  2. Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
  3. Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
  4. Arrenca a Girona l’estudi de salut “més ambiciós”: seguirà 4.000 persones en deu anys
  5. «L’arribada d’immigració s’ha provocat per enfonsar els salaris»
  6. L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya
  7. Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
  8. Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills

El Centre 'El Puig' celebra 30 anys donant servei a persones amb discapacitat del Pla de l'Estany

El Centre 'El Puig' celebra 30 anys donant servei a persones amb discapacitat del Pla de l'Estany

Alerta per gominoles amb CBD a la venda: risc per als menors?

Alerta per gominoles amb CBD a la venda: risc per als menors?

Una therian explica per què emula els animals: "M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser"

Una therian explica per què emula els animals: "M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser"

La xarxa tindrà la setmana que ve 200 trams amb limitació de velocitat

La xarxa tindrà la setmana que ve 200 trams amb limitació de velocitat

Els advocats gironins fan prop de 3.000 actuacions en català al torn d’ofici

Els advocats gironins fan prop de 3.000 actuacions en català al torn d’ofici

Joan Cardona: "Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'"

Joan Cardona: "Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'"

Un veí de Mont-ras alerta d’un "amagatall" en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix

Un veí de Mont-ras alerta d’un "amagatall" en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix

Un avió de Wizz Air retorna al Prat després de detectar fum a la cabina

Un avió de Wizz Air retorna al Prat després de detectar fum a la cabina
Tracking Pixel Contents