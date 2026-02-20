Tossa Unida exigeix responsabilitats per les demores i el sobrecost del projecte de la llar d’infants de Tossa de Mar
El partit Tossa Unida recorda que el canvi d'ubicació de la llar d'infants, decidit el 2019, va comportar indemnitzacions i l'advertiment de l'arquitecte municipal sobre la inundabilitat del nou solar
Tossa Unida ha demanat responsabilitats pels set anys de retard en el projecte de la nova llar d’infants de Tossa de Mar i ha reclamat “explicacions públiques i transparents” a l’equip de govern. Segons la formació, el canvi d’emplaçament ha comportat un sobrecost que supera els 1,2 milions d’euros i ha afectat les famílies del municipi.
En un comunicat, el partit vincula la situació actual amb la decisió del govern local —format per Més Tossa i Tossa Sempre— de modificar el solar previst inicialment el 2018 per construir l’equipament educatiu.
Segons exposa Tossa Unida, el projecte original estava pressupostat en 1.463.264,05 euros i ja tenia una primera fase adjudicada. L’any 2019, però, el nou executiu municipal va optar per canviar-ne la ubicació, una decisió que, d’acord amb el comunicat, va comportar 6.412,12 euros en indemnitzacions per rescindir contractes.
L'arquitecte municipal ja havia avisat
El partit assegura que el 2022 l’arquitecte municipal va advertir per escrit, en dues ocasions, que el nou solar era zona inundable segons el POUM i que el risc “no s’ha considerat”. A més, el 2023 un informe de la Diputació de Girona hauria confirmat que el terreny es trobava en zona de calat d’inundació per períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys.
Malgrat aquests advertiments, segons la formació, es van destinar 184.543,66 euros al trasllat d’una pista esportiva per fer-hi lloc a la futura llar d’infants. Finalment, la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha descartat definitivament construir-hi l’equipament, en considerar que es troba en zona de flux preferent de la riera. Ara, el projecte torna al solar inicial i el nou pressupost ascendeix a 2.563.188,40 euros, segons el mateix comunicat.
“Sense més demores”
Tossa Unida reclama que el nou projecte s’executi “amb rigor, eficàcia i sense més demores” i sosté que el retard no és només econòmic. Segons el partit, durant aquests set anys diverses generacions d’infants han continuat en instal·lacions que consideren obsoletes i les famílies han hagut de buscar alternatives.
La formació conclou que el municipi “no es pot permetre perdre més temps ni més recursos” i insta l’equip de govern a assumir responsabilitats i aclarir les decisions adoptades al llarg del procés.
