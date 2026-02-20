El tràfic de drogues creix un 35% a Lloret i l’Ajuntament ho atribueix a més pressió policial i operatius
La criminalitat baixa un 8,5% durant el 2025: cauen els robatoris en domicilis i els furts
Les dades del Ministeri de l’Interior del quart trimestre situen Lloret de Mar amb una reducció global de la criminalitat del 8,5% en comparació amb el mateix període del 2024. Segons aquestes xifres, el descens afecta la majoria de tipologies delictives, sobretot les vinculades al patrimoni.
En concret, els robatoris amb força en domicilis baixen prop d’un 48% i els robatoris amb força a domicilis i establiments (comerços, empreses, hotels i apartaments) disminueixen un 39,7%. També cauen la sostracció de vehicles (20%) i els furts (12%). Pel que fa als delictes greus, el registre apunta a un descens del 14%, mentre que els robatoris amb violència o intimidació baixen un 7% durant el 2025.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, vincula els resultats als dispositius policials i a la coordinació entre administracions: “Aquestes dades reflecteixen l’impacte positiu del reforç dels dispositius de proximitat, la prioritat en matèria de seguretat, l’augment de la presència policial i la col·laboració constant entre administracions i cossos de seguretat”.
En canvi, els delictes relacionats amb drogues augmenten un 35%. L’Ajuntament atribueix aquesta pujada a una major activitat policial i a operatius específics, que, segons el consistori, haurien permès detectar més infraccions i desarticular punts de venda, fet que es tradueix en un increment estadístic.
Lamelas assegura que el municipi mantindrà aquesta línia de treball: “Continuarem treballant per garantir la seguretat i la convivència. La coordinació departamental i entre cossos de seguretat, la prevenció i la proximitat són fonamentals per consolidar aquesta tendència a la baixa i reforçar la percepció de seguretat entre la ciutadania”.
Paral·lelament, la Policia Local adverteix del creixement dels ciberdelictes i demana precaució davant missatges que sol·licitin diners o dades confidencials, especialment si al·leguen urgència, en casos com el phishing o l’smishing.
