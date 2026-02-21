Blanes allarga el Carnestoltes amb el Carnaval Jove, ajornat per la pluja, i estrena Reina Carnestoltes
Dues cercaviles, pregó compartit amb el Rei, xocolatada i pintacares a la tarda, i concerts i DJ fins a la matinada van tancar el cicle festiu
Blanes ha posat punt final al Carnestoltes 2026 amb la celebració del Carnaval Jove, que es va fer ahir després d’haver-se ajornat una setmana per la pluja. La cita va incorporar com a principal novetat la Reina Carnestoltes, que juntament amb el Rei Carnestoltes va protagonitzar un pregó amb música, efectes de llum i pirotècnia electrònica.
L’activitat, organitzada pel Departament de Joventut i el Departament de Fires i Festes de l’Ajuntament de Blanes, amb el suport del Consell Local de la Joventut de Blanes (CLJB), va combinar una primera part infantil i familiar a la tarda amb una segona proposta adreçada sobretot al públic jove a partir del vespre, que es va allargar fins ben entrada la matinada.
A la tarda, la festa va començar a la Roca de Sa Palomera amb l’arribada de la Reina i el Rei, acompanyats pel grup de percussió de la Colla de Diables Sa Forcanera. La primera cercavila va tenir un element singular: els dos “monarques” van desfilar en un descapotable vermell —un Renault Florida de 1963— pel Passeig Cortils i Vieta i el Carrer Ample, abans de continuar a peu fins a la plaça de darrere l’edifici consistorial.
Allà, l’Agrupament Escolta Pinya de Rosa va prendre el relleu amb una xocolatada popular i un taller de pintacares, després d’un breu pregó des de l’escenari. La tarda va estar dinamitzada amb l’actuació musical de Quim Bautista i Cristina Ferrero i es va allargar fins al vespre.
La segona part del Carnaval Jove va arrencar a dos quarts de nou de la nit des de l’Arc dels Copatrons del Carrer Ample, on la regidora de Joventut, Estefanía Romero, va saludar la Reina i el Rei abans de sortir en cercavila. Acompanyats per la xaranga Xarangarín, van recórrer durant més d’una hora i mitja els carrers del nucli històric fins a tornar a la plaça dels Dies Feiners, epicentre del pregó.
El discurs va combinar to festiu i crítica local, amb referències a qüestions com el Birrasana, l’asfaltatge dels carrers, el paper de les entitats, la demanda d’un corre-bars o l’arranjament de la plaça dels Dies Feiners. El tram final va incloure el llançament de 2.400 monedes de xocolata al públic, abans del missatge de tancament amb la dita tradicional: “Per Carnaval tot s’hi val”.
La cloenda va continuar amb una nit de música en directe i sessions de DJ: primer amb el grup de versions Dinastia Z i, ja passada la mitjanit, amb William’s DJ’s. Durant tota la vetllada, hi va haver servei de barra a càrrec del Consell Local de Joventut. També hi van col·laborar entitats juvenils com Sa Colla Brava, la Colla Gegantera de Blanes i l’Agrupament Escolta Pinya de Rosa, entre d’altres.
