Riudellots es torna a omplir per viure una nova Fiporc

La tretzena edició de la fira aplega centenars de persones en la seva primera jornada, amb un munt d'activitats per a tots els públics

20260221 Fiporc / David Aparicio

Josep Coll

Josep Coll

Riudellots de la Selva

Un dia assolellat i primaveral ha acompanyat aquest dissabte en l’ambient festiu de la primera jornada de la tretzena edició de la fira del porc de Riudellots de la Selva, coneguda com a Fiporc. L’esplanada del costat del carrer Major s'ha convertit, un any més, en l’epicentre de les activitats, amb centenars de persones que buscaven un forat on asseure’s per degustar una gran varietat de productes fets amb porc, com ara sobrassades, llonganisses, pernils o botifarres.

Els tastos s'han completat amb altres activitats a altres indrets de la localitat. Entre d’altres, el mercat d’artesania, una exhibició de farratge de cavalls o tallers de pintar globus i cares pels més petits. Tampoc podia faltar la representació de l’especejament del porc que s'ha fet al migdia i s'ha repetit a la tarda.

