Un avís anònim activa un operatiu policial a Caldes: dos detinguts i sis quilos de droga intervinguts
La Policia Local va muntar un control després de rebre informació en temps real dels moviments de dos vehicles
La Policia Local de Caldes de Malavella va detenir divendres a la tarda dues persones i va intervenir una maleta amb sis paquets que pesaven aproximadament sis quilos de droga: en principi seria marihuana, en una actuació vinculada a un presumpte cas de tràfic de drogues.
L’operatiu es va iniciar arran de l’avís d’una persona anònima, que va alertar d’una possible transacció en un domicili del municipi. Segons aquesta comunicació, al lloc hi van arribar dos vehicles i diverses persones i “s’hauria produït l’entrada d’una motxilla al domicili després de parlar-se d’una quantitat econòmica elevada”.
Els agents van mantenir contacte amb la persona que va fer l’avís, que va anar informant en temps real dels moviments dels vehicles. Sempre segons les dades facilitades, un cop acabada la suposada transacció els turismes haurien marxat en direcció al nucli urbà.
Amb aquesta informació, una patrulla es va situar en un punt del municipi per fer un control. Els agents van detectar un dels vehicles circulant a poca velocitat, “aparentment fent de guia”, i poc després va passar el segon turisme, que van ordenar aturar.
Després d’identificar els ocupants, els policies van escorcollar el vehicle i van localitzar una maleta de mà amb sis paquets -d’uns sis quilos en total- i un sobre amb 2.500 euros en efectiu. La substància va quedar intervinguda i les dues persones van ser detingudes per la seva possible implicació en un presumpte delicte contra la salut pública.
Segons la Policia Local, l’actuació va continuar amb les diligències corresponents i, cap a quarts de deu del vespre, els detinguts van ser traspassats als Mossos d’Esquadra, informa el cos de seguretat municipal.
