Blanes arranja i dignifica l’antic camp de futbol d’Els Pins arrencant la gespa artificial
L'equipament va deixar de funcionar el 2014 quan es va estrenar el camp de la Ciutat Esportiva i l'entorn estava molt degradat
L'Ajuntament de Blanes ha començat els treballs per dignificar tot l’entorn de l’antic camp de futbol de gespa artificial que hi havia al barri d’Els Pins que s'havia anat deteriorant després que es deixés d'utilitzar quan es va posar en servei el camp de la Ciutat Esportia. S'està retirant la gespa artificial.
La darrera vegada que es va jugar un partit de competició al camp de gespa artificial va ser el maig de l’any 2014, i des de llavors l’antic recinte esportiu ha passat a allotjar fires d’atraccions i altres esdeveniments lúdics, després que es van enderrocar bona part de les estructures com ara les graderies i les oficines.
L’actuació compta amb un pressupost de prop de 50.000 €, i la major part del cost s’ha destinat tant a l’execució material com a la gestió dels residus. Aquesta setmana ha començat la segona fase, que està previst que s’enllesteixi en pocs dies, ja que un cop retirada la gespa artificial tan sols queda per fer la reparació del paviment, així com retirar les restes de cautxú amb sorra que hi havia a sota la primera capa.
Les màquines van començar a treballar dimecres de la setmana passada amb la part més important de l’actuació: arrencar les tires de gespa artificial desgastada que hi havia a tota la superfície de l’antic camp de futbol. De fet, la feina estava programada inicialment perquè es dues a terme setmanes enrere, però les continuades pluges que han caigut ho van fer inviable.
Això és perquè, en engolir l’aigua com si es tractés d’una esponja, la gespa pesava molt més del que havia de fer-ho i dificultava les tasques d’arrencar-la i anar-la embolicant, ja que el tractament és com si fossin diverses catifes d’una mida molt gran. Finalment, un cop passats els episodis de pluja i l’assecament de l’aigua absorbida, es van poder iniciar sense cap altre contratemps.
La decisió de l’Ajuntament de Blanes a l’hora d’encarregar aquests treballs a una empresa especialitzada es deu al deteriorament que presentava tot l’entorn, ja que en molts trams de l’antic camp de gespa s’havia arrencat la gespa, deixant la llosa de formigó vista.
Això provocava una diferència de nivells i, per reduir riscos potencials, s’ha optat per arrencar tot el material, aconseguint d’aquesta manera millorar l’ordenació i la imatge de l’espai, així com del seu entorn immediat. L'empresa adjudicatària és l’encarregada del transport de la gespa artificial i la mescla de base de cautxú amb sorra a un centre autoritzat de residus, així com de la posterior gestió segons la normativa vigent d’aplicació.
