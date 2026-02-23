Comença el judici a un veí de Blanes acusat d'aconseguir que menors li enviessin imatges pornogràfiques
Dues de les víctimes tenien 15 anys i una discapacitat psíquica del 33%
L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns l'acusat s'enfronta a 37 anys i 9 mesos de presó per assetjar menors a través de les xarxes socials i aconseguir que li enviessin fotos i vídeos pornogràfiques. Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, amb diferents perfils va contactar amb quatre víctimes entre els mesos de maig i agost del 2018. Dues de les víctimes tenien 15 anys i una discapacitat psíquica del 33%. L'acusació pública sosté que, quan va contactar amb elles, va oferir diners a canvi de fotos on apareguessin despullades. Va aconseguir que tres víctimes li enviessin les imatges que reclamava. Després, les amenaçava de fer-les públiques. El judici ha començat amb la declaració de les víctimes a porta tancada.
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Apallissen una persona sense sostre al passeig d'Olot de Girona
- Rescaten un grup de caiaquistes atrapats en una cala rocosa de l'Estartit
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- Recullen firmes per evitar que es «capturin i matin» coipús a Girona
- Comprar un habitatge amb hipoteca: un estudi diu que Girona és una ciutat 'accessible
- «Soc adoptat, però no em donen feina perquè pesa més el color que el talent»