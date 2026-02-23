Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comença el judici a un veí de Blanes acusat d'aconseguir que menors li enviessin imatges pornogràfiques

Dues de les víctimes tenien 15 anys i una discapacitat psíquica del 33%

D'esquenes, l'acusat d'assetjar menors a través de les xarxes socials per aconseguir imatges pornogràfiques.

D'esquenes, l'acusat d'assetjar menors a través de les xarxes socials per aconseguir imatges pornogràfiques. / ACN

Marina López / ACN

Marina López / ACN

Girona

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns l'acusat s'enfronta a 37 anys i 9 mesos de presó per assetjar menors a través de les xarxes socials i aconseguir que li enviessin fotos i vídeos pornogràfiques. Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, amb diferents perfils va contactar amb quatre víctimes entre els mesos de maig i agost del 2018. Dues de les víctimes tenien 15 anys i una discapacitat psíquica del 33%. L'acusació pública sosté que, quan va contactar amb elles, va oferir diners a canvi de fotos on apareguessin despullades. Va aconseguir que tres víctimes li enviessin les imatges que reclamava. Després, les amenaçava de fer-les públiques. El judici ha començat amb la declaració de les víctimes a porta tancada.

