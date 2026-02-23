La deixalleria municipal d’Arbúcies passa en cinc anys de 13 a 570 tones recollides
L'increment continuat ha millorat el reciclatge que, tot i això, es manté per sota el 50%
El govern portarà terme millores a l'equipament i en les bonificacions
La deixalleria municipal d’Arbúcies s’ha consolidat els darrers anys com un servei clau dins el sistema local de gestió de residus. Segons l'Ajuntament, des del 2020 s'ha passat de l'entrada de 13 tones a 570. Tot i la millora, la recollida selectiva al municipi encara es manté per sota del 50%. El govern portarà a terme millores a l'equipament i en les bonificacions per incrementar el seu ús.
Des que l’Ajuntament en va assumir la titularitat (2020), l’ús de la deixalleria ha crescut de manera continuada. Segons les dades municipals, el 2020 es van registrar 5.605 entrades i 13,149 tones recollides (poc més de 13 tones), mentre que el 2025 les entrades han superat les 10.000, fins a 10.198, i s’han recollit 569,663 tones (gairebé 570 tones). Aquesta evolució, especialment marcada a partir del 2021, evidencia una major utilització del servei i una conscienciació creixent sobre la correcta gestió dels residus.
L’equipament admet una àmplia varietat de fraccions: voluminosos, runa, restes de poda, aparells elèctrics i electrònics, i residus especials com pintures, dissolvents o fluorescents, entre d’altres. La separació correcta és imprescindible per facilitar el tractament i la valorització dels materials, evitant que acabin a l’abocador, diu l'Ajuntament.
Però des del govern s'apunta que la recollida selectiva al municipi encara es manté per sota del 50%, un dels reptes principals a curt i mitjà termini. En aquest context, es considera que la deixalleria esdevé una eina estratègica per avançar cap als objectius europeus de reciclatge de residus municipals: 55% el 2025, 60% el 2030 i 65% el 2035.
Per reconèixer el compromís ambiental i fomentar l’ús regular del servei, l’Ajuntament aplica un sistema de bonificacions al rebut d’escombraries segons el nombre d’entrades anuals a la deixalleria:
- 10% de descompte: entre 9 i 14 entrades/any (amb un mínim de 300 kg/any).
- 15% de descompte: entre 15 i 19 entrades/any (mínim 375 kg/any).
- 20% de descompte: 20 o més entrades/any (mínim 450 kg/any).
Amb l’actualització de l’ordenança, es manté el còmput anual d’entrades, però s’elimina el requisit d’un mínim d’entrades trimestrals que figurava en versions anteriors, fet que aporta més flexibilitat i facilita que més persones es puguin acollir a l’incentiu.
Per aplicar la bonificació, es té en compte l’ús de l’any anterior i cal acreditar-lo amb la targeta d’usuari abans del 31 de gener.
A més, les entrades registrades es poden consultar en línia mitjançant el portal de la deixalleria.
L’ordenança també amplia de manera notable els límits de residus que els particulars poden portar sense cost:
- Runa neta i terres: fins a 1.000 kg/any.
- Guix i restes d’obra: fins a 1.000 kg/any.
- Matalassos: fins a 2 unitats/any.
- Pintures, dissolvents i vernissos: fins a 50 kg/any.
- Fluorescents i llums de vapor de mercuri: sense límit.
- Electrodomèstics amb substàncies perilloses (com ara neveres): sense límit.
Projecte de millora
L’increment d’entrades i de tones recollides posa de manifest la necessitat d’adequar la instal·lació a les noves demandes. En aquest sentit, l’Ajuntament ha informat que impulsa un projecte de millores per reforçar la seguretat, l’accessibilitat i la gestió dels residus: rehabilitació del paviment, construcció d’un moll de descàrrega, ampliació de l’àrea coberta de magatzem, nous contenidors, millor senyalització, tancat perimetral i càmeres de seguretat, actualització d’equipaments i del sistema informàtic de control, i instal·lació de plaques solars per cobrir la despesa energètica.
