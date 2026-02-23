Roba peces de decoració de luxe valorades en 4.400 euros d’un antic hotel de Lloret i el detenen a Blanes
El robatori es va cometre sense forçar accessos, i l’autor hauria fet fins a tres viatges per endur-se les peces
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per robar al vestíbul d’uns apartaments de Lloret de Mar, d’on s’hauria endut diverses peces de decoració valorades en 4.400 euros. El botí s’ha pogut recuperar íntegrament. L'arrest es va fer el 19 de febrer a Blanes i l'acusat del robatori amb força és un home de 43 anys, amb antecedents policials previs.
La comunitat de veïns va denunciar els fets el 4 de febrer. Segons la investigació, el robatori s’hauria produït durant la nit del 2 al 3 de febrer en un edifici que temps enrere havia funcionat com a hotel de luxe i que encara conservava elements decoratius de valor.
Entre els objectes sostrets hi havia una figura de marbre i bronze (600 euros), una taula de nacre craquelat (1.600 euros), una figura cònica del mateix material (400 euros), un cavall de porcellana blanca (700 euros), dos gerros de marbre (400 euros) i dues figures de fusta tallades a mà d’estil tailandès (400 euros).
La Unitat d’Investigació de la comissaria de Blanes va constatar que no hi havia accessos forçats a l’immoble, i que l’autor hauria actuat amb calma i determinació: hauria fet fins a tres viatges per carregar les peces i traslladar-les fins al maleter d’un vehicle tipus tot terreny. Les indagacions apunten que el robatori l’hauria comès una sola persona.
Gràcies a l’estudi dels diferents indicis, els Mossos van identificar el presumpte autor, un home que finalment van localitzar i detenir el dia 19 de febrer al matí a la població de Blanes.
